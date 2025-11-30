我是廣告 請繼續往下閱讀

桃園市蘆竹區今（30）日清晨發生一起大型火警事故，一座從事石化工業設備施工及倉儲的鐵皮工廠突然起火，現場濃煙滾滾、直竄天際，遠在數十公里外都能看見黑煙。火勢迅速吞噬整棟一層樓鐵皮建物，所幸並無人員受傷或受困，消防人員目前仍持續灌救中。這起火警於上午7時9分發生，工廠內不明原因起火後迅速擴大，濃煙如黑龍般席捲天空，景象相當驚人。消防局接獲通報後，立即出動51名消防人員、19輛消防車以及2輛救護車前往現場搶救。火勢雖已控制，但詳細的起火原因與財物損失仍待調查釐清。桃園市環保局同步發布空品警示，根據模擬資料顯示，當時現場風速為每秒1.9公尺，下風處區域可能會出現明顯異味。可能受影響的區域包括中壢區內定里、蘆竹區中福里及新莊里，以及大園區五權里。環保局提醒，位於下風處的民眾應儘量留在室內並緊閉門窗，減少外出；若不得不外出，建議戴上口罩。敏感族群更需格外注意，以免因空氣品質受影響而引發不適。