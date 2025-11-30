我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林志玲一直是觀眾心目中的高EQ美人，教育兒子也用溝通的方式，不想發太大的脾氣。（圖／摘自 IG@chiling.lin)

▲林志玲曾在生日時發布與兒子的合照，她很開心兒子會去照顧更小的小朋友。（圖／摘自 IG@chiling.lin)

▲林志玲對於兒子的3C用品使用時間與觀看內容都會把關。（圖／摘自 IG@chiling.lin)

女神林志玲才剛度過51歲的生日，儘管外表完全凍齡、時光看似在她身上停留，她卻對著媒體用可愛的語氣哀求：「以後可以不要提到數字嗎？」似仍對歲數被公開無法完全不介意。無奈台灣觀眾對她都太熟悉，很難瞞得住。但她透露兒子會捧著她的臉說道：「媽媽卡哇伊（日語可愛的意思）。」讓她的心瞬間被融化。林志玲從台灣民眾心目中的「第一名模」，變成了優雅的日本媳婦，她對於大家的關心雖然感恩，卻也不忘懇求：「可不可以不要寫年紀？」雖然外界認為她現在的模樣很凍齡，非常勵志，讓所有人都可以感受到正面能量，她還是說道：「不要啦...」強調年齡不重要，心態比較重要，而她的心態一直保持年輕。大家眼中的林志玲向來EQ高，自從升格為人妻母，平日相夫教子的過程也受到關心。她透露會管控4歲兒子使用3C用品的時間，更會注意內容，表示：「每天早上15分鐘，然後我煮飯前也有15分鐘，當然孩子都很會討價還價，他們都想多看一集。」她覺得很多開箱影片會教導大家如何使用，其實對小朋友的發展，要鼓勵他們自己的創意，不要只是被動式吸收。對於自己的人生轉變，林志玲坦言從去年開始，發現兒子成長得非常快，變化每天都看得見。原先她自己的個性是只要能夠的話，每件事都想做到百分百，現在工作的時候一想到家中的小寶貝會分心，認為有點太晚有小孩，當了媽也讓她重新開始有新的生命，現在會想跟他一起奔跑，陪兒子時也會把手機收起來，專心面對他。當了媽的林志玲也對兒子感性告白：「我覺得我要跟你一起成長、我要追上你的腳步，希望你在10歲、20歲時，還能以媽媽為傲。」她已經不再眷戀鎂光燈，但希望能透過有意義的工作讓孩子看到媽媽「是不一樣的」，因此從公益延伸出更多工作計畫。常有媽媽面對小孩屢勸不聽，大動肝火。林志玲分享自己的祕訣：「我會跟他互相提案，給他很多選擇，但最後只剩下兩個，讓他知道這才是媽媽能接受的，當然小朋友還是很會討價還價。」她呼籲：「媽媽生氣對自己身體不好，要記得有孩子在很好，爸媽快樂小朋友才會快樂。」過去5年林志玲的焦點放在家庭，手機都是兒子的照片，都快忘了怎麼自拍。兒子喜歡看湯瑪士小火車，最近喜歡小小兵，會稱讚媽媽好漂亮，看到她要工作、做完妝髮，會跟媽媽講加油。最讓她開心的是，兒子會照顧更小的小朋友，曾想拿媽媽的名牌包要給別人，會去分享，讓她覺得「身教」很重要。