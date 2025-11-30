我是廣告 請繼續往下閱讀

台股上周五（11/28）延續近期反彈走勢，在重要權值股領漲下，盤中一度大漲超過200點，尾盤漲幅收斂，終場上漲71.95點，收在27626.48點，成交金額4838.16億元，周線收紅、月線收黑。展望後勢，法人表示，在AI大趨勢加持下，台股盤勢仍可望再創新局，布局方向除可聚焦AI供應鏈，包括電源、散熱、PCB及記憶體等有望受惠結構性成長，傳產運動品供應鏈世足賽題材有望從第4季起發酵，還有受惠降息環境下穩定配息來源的金融股。對於近期盤勢，安聯投信台股團隊分析，台股在經歷前波震盪、大幅回檔後，近期隨著美股與科技股回穩，投資信心逐步回溫，台股也展開連續多日的反彈走勢，市場焦點則是重回AI展望與基礎建設需求，相關供應鏈概念股都有表現。安聯投信台股團隊進一步指出，AI發展、資本支出、企業財報及相關產業展望仍保持正向，2025年台股企業獲利成長有望在第三季財報公布後上修。從基本面看，企業獲利成長仍可望帶動台股向上。根據產業調研顯示，AI相關公司對未來展望仍然相當樂觀。分季度看，第1季可能相對平穩，因為今年第1季搶出口、基期墊高，2、3季獲利動能轉佳，預期第四季美國AI晶片龍頭下一代的Rubin晶片開始量產出貨，有望挹注更多成長動能。展望後市， 安聯投信台股團隊表示，在AI大趨勢加持下，台股盤勢仍可望再創新局。持續看好AI、雲端伺服器、高速傳輸、規格升級等長期成長趨勢，科技布局AI/雲端伺服器、IPASIC、先進/特殊製程、先進封測、高階PCB、銅箔、玻布、記憶體相關族群。00984A安聯台灣高息成長主動式ETF基金經理人施政廷則提醒，隨著台股本淨比來到歷史高點，波動幅度一定會拉大，在台股長多格局下，切記把握成長與穩健並重的布局原則，建議在波動管理上，把握分散高波動產業、可納入配息組合等大原則。