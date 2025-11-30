我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大都會則被視為最適合的目的地，由於DH是兵強馬壯的紐約豪門最大補強需求，「村上可以完美勝任」。（圖／美聯社／達志影像）

▲村上宗隆自2021、2022年連續獲得中央聯盟MVP，2022年更以打擊率 .318、56轟、134打點奪下三冠王。（圖／美聯社／達志影像）

日本重砲村上宗隆透過入札制度挑戰美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball），引發美國媒體高度關注。美國全國性報紙《USA Today》日前以「日本的貝比．魯斯（Babe Ruth）會和哪支球隊簽約？」為題，分析這位25歲強打的下一站，並點名四支最具競爭力的球團：紐約洋基、芝加哥小熊、舊金山巨人、與紐約大都會，其中兩支紐約球隊都在列，而大都會和巨人由於能給他打指定打擊，因此更具優勢。《USA Today》認為，洋基雖於今年 7 月補進守備穩健的麥克曼恩（Ryan McMahon），但村上仍可與三壘的麥克曼恩及一壘手萊斯（Ben Rice）形成輪替組合，提高整體攻擊火力。小熊方面，鈴木誠也、今永昇太等旅美球員的成功案例，讓芝加哥有足夠誘因積極投入爭奪。至於舊金山巨人，報導指出村上可與迪佛斯（Rafael Devers）搭配，一人守一壘、一人擔任指定打擊（DH），形成火力充足的組合。大都會則被視為最適合的目的地，《USA Today》如此評論道：「由於DH是兵強馬壯的紐約豪門最大補強需求，村上可以完美勝任」。村上宗隆自2021、2022年連續獲得中央聯盟MVP，2022年更以打擊率 .318、56轟、134打點奪下三冠王；其中56轟更刷新王貞治自1964年以來日本選手的單季全壘打紀錄。他在NPB累計出賽 836 場，敲出224轟、600打點，OPS高達 .945，被美媒形容為「日本最具破壞力的打者之一」。依規定，村上的45天談判期已於美東時間12月8日上午8點（台灣時間 12 月 8 日晚間 10 點）正式展開，最終期限為12月22日下午5點（台灣時間 12 月 23 日上午 7 點）。在眾多豪門競逐下，這位「日本重砲」的落腳處備受期待。