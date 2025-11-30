我是廣告 請繼續往下閱讀

在結束本季大聯盟征戰、正式成為自由球員後，金鶯前投手菅野智之再度把目光投向國際舞台。日前於東京出席活動時，這位36歲老將坦言，自己強烈渴望參加2026年世界棒球經典賽（WBC），盼能再披「日本武士隊」戰袍力拚世界冠軍。他表示，若有機會入選，將全力以赴，並直言此次賽事「可能是最後的機會」，展現他對國家隊的熱情與未完成目標的堅定意志。面對外界詢問對經典賽的期待，菅野毫不掩飾想再披「日本武士隊」戰袍的渴望：「如果受邀，我會全力以赴。我認為這可能是最後一次機會，因此非常希望能參加。」菅野其實對經典賽有著「未完的使命」。他曾在2017年經典賽擔任日本的王牌投手，並在四強賽對美國一役投出6局失1分非自責分的好表現，但日本最終仍在比賽後段遭逆轉，無緣闖進冠軍戰，留下遺憾。在2017年之後，菅野接連受到傷勢困擾，雖入選2019年世界12強以及2021年東京奧運，但均因傷勢選擇退出。不過，他在2024年於日職讀賣巨人以單季15勝的的成績強勢復活，本季前往大聯盟加盟金鶯後，也投出10勝的成績。明年經典賽，日本預計將以道奇的大谷翔平、山本由伸與小熊的今永昇太等旅美先發投手為核心。總教練井端弘和也曾透露，所有擁有大聯盟合約的日本選手都被列入初步名單。外界也期望資深的菅野能夠像上次賽事的達比修有那樣，扮演球隊的精神支柱角色。目前菅野仍是自由球員，他笑稱自己「現在是等待邀約的無業狀態」。雖然是否能參加經典賽仍取決於未來所屬球隊的意向，但他表示，自己已開始為可能的國際賽挑戰做準備「其他國家都把擊敗日本視為目標，陣容也越來越強大。如果能以此為前提度過休賽季，我會更好地做好準備。」