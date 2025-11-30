850百帕這個氣壓又被稱為0度線，是判斷冷空氣強度的指標之一，前中央氣象局局長鄭明典表示，周三（12月3日）的「850百帕氣壓預測圖」可見，符合「大陸冷氣團」標準的「藍綠交界線」壓過台北以南，有可能迎接首波大陸冷氣團。
850百帕氣壓圖怎麼看？鄭明典教學
鄭明典今日上午透過臉書發文，分享周三的「850百帕氣壓預測圖」說明，最底下的數字會對應色階和溫度，綠色系和藍色系交會處代表6度；「6度有特別的意思，因為在大氣飽和的情況下，850百帕高空的溫度和地面氣溫大約相差8度，6+8=14，剛好是『大陸冷氣團』的門檻。」
藍綠交界線壓到台灣 本周恐迎首波冷氣團
鄭明典提及，基本上，當850百帕氣壓圖中，「藍綠邊界到達台北站以南，就是大陸冷氣團的最低限度要求」；除非大氣處在沒飽和的環境下，850百帕的溫度和地面氣溫，相差會大於8度，這時就要看大氣是否乾燥，越乾「輻射冷卻」越強，氣溫也會進一步降低。
中央氣象署則指出，下冷空氣會在周二晚上抵達，一路影響到周四，北部台灣白天高溫剩不到20度，尤其周四清晨最冷，中部以北低溫下探15度至17度、南部則剩下18度至19度，空曠地區還會低1至2度，周五白天東北季風減弱後，各地氣溫才會逐漸回升。
氣象署指出，冬季常見的「大陸冷氣團」是形成於極地的氣團，因為高空氣流的推動而進入中國大陸，經華中轉向東海及太平洋。因為它源於極地，屬於冷氣團，又是從大陸流出來，所以就稱為「大陸冷氣團」。
氣象署說明，現階段為了讓民眾便於分辨，「冷氣團」細分為寒流、強烈大陸冷氣團、大陸冷氣團、東北季風4個類別等級。
📍寒流：預測台北的「日最低溫」降到攝氏10度或以下。
📍強烈大陸冷氣團：台北日最低溫降到攝氏12度以下。
📍大陸冷氣團：台北日最低溫降到攝氏12度至14度。
📍東北季風：台北日最低溫高於14度的冷空氣。
資料來源：中央氣象署、鄭明典臉書
