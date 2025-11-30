我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃靖倫曾在節目中自爆神經超大條的誇張行徑。（圖／YouTube@東風衛視）

42歲新加坡歌手黃靖倫近日久違出現在螢光幕前，登上談話節目《聚焦2.0》，沒想到整個人爆肥一圈，與昔日精瘦模樣差超多，再度引發討論。而他的過往片段也被網友翻出，曾因神經太大條，在老婆住院準備生第一胎，非常不舒服的待產時，黃靖倫竟提出要參加重要餐敘，「我先去吃個飯，等一下再回來」。黃靖倫曾與老婆一同登上《單身行不行》，被老婆大爆料多個超誇張的神經大條行徑，老婆分享生第一胎在醫院待產時，因為宮縮頻率很高又很痛，待產時間又很久，所以身體很不舒服，沒想到在晚餐時間，黃靖倫竟提出要參加餐敘，「我今天有個重要的餐敘，我看妳也還沒有要生，不然我先去吃個飯，等一下再回來」。結果黃靖倫真的就出去吃飯，而直到回醫院，老婆也還沒生，黃靖倫直接跟老婆說：「妳看，其實妳到現在還沒生，我出去吃飯也還好」。而他的天兵事跡不只這個，黃靖倫老婆又加碼爆料生第二胎的事情，透露第一胎是媽媽照顧自己，一個眼神，媽媽就知道要喝水，表示媽媽把自己照顧很好，沒想到這卻給黃靖倫一個老婆產後恢復很快的印象。在第二胎剖腹生產完後，因為媽媽要照顧老大所以是黃靖倫陪同，但他竟在病房睡超香，之後晚上睡覺時，黃靖倫還提出要回家睡，「我覺得我在這個病房好像不太睡得著」，然後就回家，讓老婆晚上連拿水都很困難，多個誇張行徑讓大家都超傻眼。回顧黃靖倫演藝生涯，他在2008年參加《超級星光大道》第3屆，獲得第6名佳績，正式在台灣出道，發行過個人專輯《倫語錄》和《OK MAN》，並參與過多個電視節目主持，還以與亞里搭檔主持的《成語賽恩思》獲得金鐘獎，近年來，黃靖倫也將演藝重心轉向戲劇，因參演本土劇《天之蕉子》聲量增高，飾演的自閉症角色受到好評。他也在節目《聚焦2.0》中，分享自己的人生故事，透露在2016年得到金鐘獎前，其實陷入很長一段低潮，面臨失戀、工作不順、最低的月收入只有3000元，甚至懷疑自己有憂鬱症，所幸輾轉之下，在知名製作人陳玉珊的推薦下，去做了觀落陰，不久後入圍並榮獲第51屆金鐘獎「兒童少年節目主持人獎」，曲折程度連黃靖倫自己都不敢信。