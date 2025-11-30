周日好天氣迎接12月爽喝「買一送一」6家手搖飲料優惠，迷客夏、CoCo都可、珍煮丹、UG樂己、得正、再睡5分鐘，搭配Uber Eats外送平台優惠，《NOWNEWS今日新聞》記者搶先整理，本文提供給讀者一次掌握。
迷客夏：伯爵紅茶拿鐵、蜂蜜娜杯紅茶「買一送一」
迷客夏在Uber Eats外送平台，點得到伯爵紅茶拿鐵、蜂蜜娜杯紅茶「買一送一」優惠！提醒大家，活動限同品項，外帶自取不適用，部分門市不參與本活動，數量有限售完為止；實際活動詳情及辦法以APP及官網結帳頁面顯示為主。
CoCo都可：12月「買一送一」三大優惠！
CoCo都可表示，12月「買一送一」天天都有手搖飲料優惠！最新聯名三麗鷗大耳狗喜拿，12月1日起購買大杯飲品開喝「聯名紙杯」；消費即可以19元加購「大耳狗保冰保溫袋」乙只；臨櫃單筆消費滿100元，免費贈送立體「大耳狗喜拿貼紙」一張（可累贈，限量送完為止）；買飲料就能以399元加購「大耳狗喜拿冷水壺」。
◾️週一超級食物飲料49元優惠！12月1日（一）臨櫃買CoCo都可「酪梨奶昔杯杯M」元氣特價49元（原價69元，街邊店主售，商場店無參與活動，請依門市供應為準）。
◾️週二咖啡日買一送一！12月2日（二）職人咖啡全品項同價位買一送一，品項包含：西西里手搗檸檬美式／紅柚香檸美式／職人美式／職人拿鐵／珍珠職人拿鐵／粉角職人拿鐵（街邊店主售，商場店無參與活動，請依門市供應為準）。
◾️週三好友日買一送一！12月3日（三），睽違一年回歸冬至月才限時供應的小湯圓奶茶，於官方LINE領券、都可訂線上點單自取，憑券可享CoCo「小湯圓奶茶(L)買一送一」！提醒大家，每人可獲得2張優惠券，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度可以自由選擇；活動數量有限，各店售完為止，優惠恕不併用。
◾️CoCo「手搖飲料買一送一」外送優惠！即日起至12月3日，foodpanda外送爽喝「日安六条大麥L、冬韻擂焙珍奶L買一送一」。提醒大家，活動限同品項，外帶自取不適用，部分門市不參與本活動，數量有限售完為止；實際活動詳情及辦法以APP及官網結帳頁面顯示為主。
珍煮丹：手搖飲料「買一送一」外送優惠！
珍煮丹於外送平台Uber Eats，開喝復刻紅茶、手熬黑糖冬瓜茶、絲絨港奶等手搖飲料「買一送一」！提醒大家，活動限同品項，外帶自取不適用，部分門市不參與本活動，數量有限售完為止；實際活動詳情及辦法以APP及官網結帳頁面顯示為主。
UG樂己：「買一送一」新店開幕！
UG樂己表示，推出全新獨創IP角色「UU」，源自品牌設定的AI演算法花園，以綠意與花香為核心靈感，以柔和療癒的視覺風格融合未來科技感，創造出既前衛又溫暖的形象，成為最新周邊商品。第一波12月1日至12月14日，推出「擦去U鬱組」限量優惠，2杯三窨十五茉UG奶茶＋品牌時尚雙杯保冷袋，再送「超Q極限量UU洗碗擦」採2款隨機贈送（數量有限，送完為止），
UG樂己南投復興門市正式開幕！12月1日（一）至12月3日（三），「三窨十五茉純茶(L) 買一送一」；12月1日（一）至12月14日（日），不限金額消費贈送「品牌保冷袋」乙個（數量有限、送完為止）。
提醒大家，12月1至12月3日南投復興門市將實施限購措施，每位顧客「含買一送一優惠杯數」限購買20杯，後續是否持續限購將視現場狀況滾動調整；外送平台不適用本次活動優惠；本次活動優惠不可與其他優惠併用；活動詳情以門市公告為準。
UG樂己 南投復興門市 資訊
地址：南投縣南投市復興路192號
電話：049-2243805
得正：免費喝馥莓蕎麥綠寶！Uber Eats外送優惠碼「現折100元」
得正表示，歡慶Uber Eats 9週年，推出兩大手搖飲料外送優惠，即日起至12月7日，消費滿299元「免費送喝馥莓蕎麥綠寶L」；輸入優惠碼「九愛喝得正」，消費滿450元「現折100元」優惠（全會員適用）。
再睡5分鐘：《Tom and Jerry》聯名泰菲絨毛伸縮卡套！
再睡5分鐘聯名華納兄弟85週年《Tom and Jerry湯姆貓與傑利鼠》慶祝，第三款全新包著尿布的泰菲登場了！柔軟絨毛材質設計搭配伸縮彈簧繩設計，一拉可嗶卡，「絨毛伸縮卡套-泰菲」全台門市加購價380元（ 原價450元）；11月24日至12月14日，凡於全台再睡5分鐘不限金額消費，可以9元加購聯名保冷袋（數量有限、售完為止）。
迎接年末節慶時刻，再睡5分鐘攜手長崎蛋糕金格KONIG，首度推出《Tom and Jerry》系列派對分享三入禮盒，放有印著《Tom and Jerry》系列烙印圖樣的「經典烙印長崎蛋糕」、台灣茗茶入餡的「東方美人茶格芙蕾餅乾」、搭配再睡5分鐘「切達Cheese奶蓋」飲品打造香氣濃郁的「起司年輪蛋糕」。
即日起至12月14日，凡購買 《Tom and Jerry》系列派對分享三入禮盒，可享499早鳥優惠價；全台再睡5分鐘門市購買起司年輪蛋糕單片搭配任一飲品享「現折20元」嚐鮮優惠，不限購買組數；2025年12月15日至2026年1月9日，凡購買任一飲品，搭配起司年輪蛋糕單盒與《Tom and Jerry》系列保冷袋組合優惠價250元；2026年1月10日至2026年2月28日，購買3組（含）以上禮盒可享88折優惠。
資料來源：迷客夏、CoCo都可、珍煮丹、UG樂己、得正、再睡5分鐘、Uber Eats
