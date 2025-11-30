我是廣告 請繼續往下閱讀

日本近來流感疫情擴大，病例暴增、疫情嚴峻，而現在正值年末旅遊旺季，如果到日本旅遊時，期間突然感冒怎麼辦？網紅檸檬先生近來便分享自身經驗，當時他在日本發高燒、重感冒，即使吃了成藥也沒有用，直到他的經紀人和朋友找到一個線上看診服務，看診後依指示到附近藥局拿藥，服用後隨即見效，讓他不禁大讚這個線上看診服務。檸檬先生近來在Instagram上PO文分享，表示出國到日本卻發高燒，換了兩種成藥卻都沒有效，「我真的超級不舒服，不舒服到想要回台灣。」不過後來他的經紀人跟朋友找到了一個特別的服務，就是「日本線上醫生訪日醫療支援方案」，成了他的救命稻草。檸檬先生表示，「日本線上醫生訪日醫療支援方案」可以在飯店用視訊的方式看診，醫生是台灣人，只要告訴醫生飯店是哪一間，還能很快提供最近的藥局，只要去那間藥局取藥即可，甚至不用本人到場拿藥。他吃完後直呼超有效，所有症狀都幾乎立刻解除。這項服務還能安排到附近診所進行流感快篩，不過檸檬先生使用線上看診服務時，因為時間太晚，大部分診所都已經關門，因此醫生先開了流感藥給檸檬先生。此外，檸檬先生還提到，如果有買旅遊不便險，利用該服務還可以開線上的中文診斷證明書，且會直接寄到台灣的家裡，回國後再拿證明書去申請理賠即可。檸檬先生表示，自己是第一次知道這個服務，也給在日本急需看病的人參考，最後他也提醒，身體健康最重要，「最好是在台灣先把疫苗什麼的全部先打好。」檸檬先生發文之後引發迴響，後續該服務粉專也留言表示，如果未來有訪日計畫，可以事先申請訪日醫療支援方案，7天只要550日圓，除了看診費有優惠，還包含診斷證明書、醫院轉診、線上醫療翻譯等服務內容。