我是廣告 請繼續往下閱讀

出生台灣彰化「12歲移民溫哥華」！温以飛追逐演藝圈萌芽時刻

19歲那年，温以飛因緣際會參加溫哥華當地中文電台的「Sunshine Boy」比賽，結果獲得冠軍

温以飛也藉由這個機會跟自己的內心對話，尋找「我是不是應該回來台灣的」的聲音

▲温以飛在19歲那年拿下溫哥華當地中文電台的「Sunshine Boy」比賽獲得冠軍，讓他萌生闖蕩演藝圈念頭。（圖/温以飛提供）

想當藝人連親友都不看好！温以飛被挖掘過程「太有緣份」

認為他不會在台灣待很久，也不會成功當上藝人。

在教會遇到挖掘他的前芝麻龍眼組合、音樂製作人艾姐（陳艾玲）

好巧不巧當天劉耕宏也在現場。

▲挖掘温以飛闖蕩演藝圈的貴人，就是前芝麻龍眼組合、音樂製作人艾姐（陳艾玲），兩人相識過程非常不可思議。（圖/温以飛提供）

意外發現温以飛的高顏值有成為男團一員的潛力，因此相互結識才被挖掘

温以飛美夢成真男團出道！短命4年團體「僅剩自己留原公司」

温以飛以「肯尼」的藝名，跟團員Masha、Wish、加樂在2014年12月19日發行首張專輯《不完美紳士》正式出道，團名為Gentleman（紳士男孩）

▲温以飛（左二）美夢成真，在回台訓練四年之後，跟團員Masha、Wish、加樂組團Gentleman（紳士男孩）在2014年出道。（圖/温以飛提供）

到了2018年同團其他四位成員宣布跟經紀公司解約，只留下温以飛一人還留在公司

▲Gentleman後來變成五人體，更名為GTM，但活動不到一年多，其他四位成員跟公司解約，僅剩温以飛（中）一人留在原公司。（圖/温以飛提供）

後來肯尼更名為「温以飛」單飛出道，推出單曲〈不能一起到最後〉。

▲温以飛在團體解散之後單飛出道，推出單曲〈不能一起到最後〉。（圖/温以飛提供）

單飛出道就引爆爭議！温以飛入伍思考人生「遇到美妻成轉折點」

認為根本是在調侃GTM解散的事實，這讓温以飛大受打擊陷入低潮，和塵塵討論之後，決定入伍先當兵

▲再陷入徬徨以及低潮後，温以飛和當時還是女友的塵塵討論先入伍當兵，再進一步思考未來應該如何。（圖/温以飛提供）

他給自己的答案其實是否定的，因為他太過想念以前的團體生活，沒有辦法一個人站在舞台上獨自面對

▲温以飛入伍擔任替代役，多次擔任公益大使，發揮自己的唱歌長處服務大眾。（圖/温以飛提供）

温以飛退伍後決定淡出演藝圈！娶美妻、創業活出第二人生

但依舊沒能重拾投入演藝圈的熱忱，進而開始淡出演藝圈。

▲退伍之後，温以飛找到自己人生新方向，確定自己不想繼續闖蕩演藝圈，向美妻塵塵求婚、回到老婆家鄉澎湖創業。（圖/温以飛提供）

許多遊客去到二崁聚落遊玩幾乎都會先去塵塵家喝杏仁茶，再逛逛二崁春購物，已經成為必備行程

▲温以飛和老婆塵塵共同創立「二崁春」紀念品伴手禮店，近幾年經營有聲有色。（圖/温以飛提供）

温以飛說：「不會後悔自己的任何選擇，所有的經歷都是人生的養分，現在只想好好賺錢，給老婆以及小孩更好的生活，也希望大家都能夠找到專屬自己的第二人生。」

▲温以飛淡出演藝圈後積極創業賺錢，現在還是位帥氣的超級奶爸呢！（圖/温以飛提供）

▲杏仁茶公主塵塵和老公温以飛日前驚喜宣布懷上二胎，事業感情都有成，活出精彩第二人生。（圖/塵塵IG）

還記得Gentleman（GTM）這個曾經在台灣爆紅的男團嗎？至今已經解散7年，團員温以飛、Wish、加樂、Masha、AJ大家都在自己的領域各自發展，其中現年38歲的温以飛後來慢慢淡出演藝圈，跟老婆澎湖杏仁茶公主塵塵結婚生子又創業，即便沒有在演藝圈繼續闖蕩，人生依舊過得非常精彩，但其實這個過程温以飛整整熬了將近20年的歷程，才有現在的第二人生，《NOWNEWS》帶您深入了解，這位曾經在台灣男團出道、淡出演藝圈的勵志過程。温以飛在台灣彰化縣出生，在8歲那年先到加拿大溫哥華阿姨家旅遊，當時爸爸因為喜歡在地風氣，因此老早就開始規劃要全家都移民到溫哥華定居，在12歲時，温以飛全家就移民到加拿大去展開新生活。，當時有經紀公司私下找他聊，希望他能夠回台灣，宣稱是有「計劃正在進行」，讓温以飛有了進軍演藝圈的念頭。同年，温以飛的阿嬤離世，一家人回台灣舉辦告別式，，後來確定自己想要回台後，他深知自己爸爸的個性，在當時肯定會反對他離開加拿大，於是拼命的打工存錢想要靠自己的力量回台生活。22歲那年，温以飛回到台灣參加了當時大咖製作人王偉忠主理的「明星藝能學園」，希望能夠藉此成為藝人出道，他決定在正式闖蕩演藝圈之前能夠回加拿大跟身邊的親友、好兄弟們道別，結果沒想到連自己的好兄弟都不看好自己，沒想到最後温以飛沒有簽給原訂預備合作的伊林娛樂，反而是因爲回去加拿大道別時，，當時温以飛會去教會是因為朋友爸爸是那裡的牧師，經常都會去教會參加夏令營或各種活動，那趟回加拿大道別之旅，温以飛也剛好遇上教會母親節活動前往參加，由於當時林俊傑正好在加拿大舉辦演唱會，邀請當年被號稱是「星光血滴子Alisa高以愛」擔任嘉賓，高以愛當時的經紀人就是艾姐，因此跟劉耕宏一起出席教會活動，，也奠定了温以飛成為男團的出道之路，緣分真的非常奇妙！温以飛後來也立刻從加拿大回到台灣，馬上就搬進宿舍跟其他人一起同居訓練，最終訓練四年的時間，，經典主打歌《代替太陽》在當年傳唱度也非常高，高顏值組合立刻擄獲許多少女粉絲，隔年還以該專輯入圍金曲最佳演唱組合，人氣開始高漲。直到2016年公司宣布新成為AJ加入團體，團體改名為「GTM」，原本他們是以「阿卡貝拉」（Acappella）風格和聲系列的男團，但後期開始轉為唱跳團體，風格變化頗大，又面臨韓團流行來襲，GTM的聲勢在2017年之後就開始走下坡，，團體活動四年也正式解散。團體的解散，讓温以飛有了打算回溫哥華的念頭，畢竟自己在台灣無依無靠，只能暫時一直住在團體的宿舍裡頭，直到遇到現在的老婆，《大學生了沒》出身、澎湖杏仁茶公主塵塵，讓他決定還是可以堅持一下，但也告訴塵塵：「自己不一定會一直待在台灣。」結果尷尬的是，温以飛的這首單曲〈不能一起到最後〉卻引爆昔日GTM粉絲的不滿，，再思考未來要怎麼走下一步。温以飛在軍中也多次擔任公益大使，以自己的歌唱實力來服務大眾。當兵期間，温以飛曾經問過自己是否真的想重返演藝圈，，加上當兵期間温以飛也藉由在軍中跟同梯兄弟交流，也開始朝向網拍事業經營有成，老婆塵塵也都非常鼓勵他經營自己的興趣，希望他可以在退伍之後可以有一段緩衝時間，想清楚自己未來到底想做什麼，讓他開始萌生離開演藝圈的念頭。雖然在退伍之後，温以飛還是有接下一些拍攝MV、持續創作歌曲《在你身後》、《危愛》等搭配時下最夯的BL劇，後來2022年温以飛向老婆塵塵求婚，兩人開始規劃接下來的未來藍圖，從原先只是為了拍攝YouTube影片回到老家販賣冰淇淋、糖葫蘆，意外做出興趣，才決議回到老婆故鄉澎湖創業販售特產品、紀念品。時至今日温以飛以及塵塵在澎湖二崁聚落創立的「二崁春」已經打出名氣，，目前二崁聚落內就已經有兩間分店。而日前温以飛跟塵塵也驚喜宣布懷上二胎，將在明年生下兒子，晉升成為二寶爸媽。温以飛表示，回顧自己從19歲開始追夢到38歲，一晃眼的時間就過去快20年，感謝那些過去曾經相伴的夥伴，也很謝謝自己的老婆，在他人生最徬徨不知去向時，給他指引方向。現在自己在顧店時，還會有婆媽開玩笑稱讚他長得帥：「你很適合去當明星餒！」温以飛經常被這些婆媽逗笑，連摯友們聽到全部都笑翻調侃：「就說要繼續走演藝圈！婆媽會有市場。」温以飛的人生體現追夢的勇敢、放棄的勇氣以及再出發的拼勁，也許現在仍然在徬徨是否該轉換跑道的你，也能為自己的第二人生加以規劃。