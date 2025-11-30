中央氣象署今（30）日上午表示，由於東北風偏強，「苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣、澎湖縣、連江縣」到明（1）日晚上，將有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，目前已發布「陸上強風特報」，前往戶外要注意安全、行車應減速慢行。
🟡強風特報
📌影響時間：1日上午至1日晚上
📍黃色燈號：桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、澎湖縣
氣象署提醒，黃色強風燈號，代表戶外活動存在潛在風險，提醒民眾行經風勢較強的區域時務必小心，尤其注意路樹倒塌、招牌鬆動或建物碎片掉落等危險。從事戶外工作者應特別注意人身安全，並建議加強固定戶外設施與物品。開車民眾也應減速慢行，並留意公共運輸可能出現的班次延誤情形。
中央氣象署則指出，下冷空氣會在周二晚上（12月2日）抵達，一路影響到周四（12月4日），北部台灣白天高溫剩不到20度，尤其周四清晨最冷，中部以北低溫下探15度至17度、南部則剩下18度至19度，空曠地區還會低1至2度，周五白天（12月5日）東北季風減弱後，各地氣溫才會逐漸回升。
資料來源：中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
📌影響時間：1日上午至1日晚上
📍黃色燈號：桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、澎湖縣
中央氣象署則指出，下冷空氣會在周二晚上（12月2日）抵達，一路影響到周四（12月4日），北部台灣白天高溫剩不到20度，尤其周四清晨最冷，中部以北低溫下探15度至17度、南部則剩下18度至19度，空曠地區還會低1至2度，周五白天（12月5日）東北季風減弱後，各地氣溫才會逐漸回升。
資料來源：中央氣象署