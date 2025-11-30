我是廣告 請繼續往下閱讀

▲邱澤（左）、許瑋甯在婚禮上互相告白，把賓客感動哭。（圖／NOWNEWS攝影中心）

邱澤、許瑋甯28日補辦婚宴，感人的誓詞逼哭台下賓客，尤其邱澤說「希望下輩子經過妳身邊時，妳可以認出我」，賓客之一的陳怡蓉馬上濕了眼眶，沒想到賺頭一看老公薛博仁，正忙著自拍，讓陳怡蓉傻眼，「算了！下輩子經過我身邊，你繼續往前走好了」，把粉絲逗樂。陳怡蓉在臉書分享參加邱澤、許瑋甯婚宴的花絮，聽到邱澤甜蜜告白「我希望下輩子經過妳身邊的時候可以認出我..」把陳怡蓉感動得不行，「這段阿澤的結婚誓詞讓我內心暖暖的眼睛濕濕的」，沒想到就在此時，她轉頭看向老公，發現老公正在忙著自拍，陳怡蓉無奈嘆，「算了，下輩子經過我身邊你繼續往前走好了！」不少粉絲看了陳怡蓉的發文，都笑說，「彷彿聽到孫一美的口氣」、「夫人您的幽默應該也是吸引醫生的重點」、「轉頭，自拍的醫生..害我笑出來了」、「下輩子我老婆遠遠看到我會閃得遠遠的」。許瑋甯在婚禮上換了3套禮服，兩人在誓詞中都提到，相處時就像回到小時候那樣單純、幸福，邱澤說希望兒子都像老婆，「我希望他（兒子）可以愛我們，就像妳愛家人一樣。」並表示認識了許瑋甯之後，才知道有了在乎的人，才是家，「我希望下輩子經過妳身邊，妳可以認出我，我會照顧妳陪伴妳，成為妳最堅強的後盾，在妳最需要的時候成為妳的依靠，我愛妳至死不渝。」