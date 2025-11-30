台灣好市多（Costco）「黑色星期五購物週」（Black Friday）今（30）日進入最後一天，今年好市多黑五買氣特別旺，不少台灣人也十分有感。不過有會員在近日表示，逛好市多時發現不少人推車都長一樣，幾乎都是整車全空，不然就是僅有少數產品，讓她瞬間秒懂「看來大家今年都沒有搶到戰利品」，引發一票會員熱議。
好市多黑五逛完「一堆人推車長一樣」！眾秒懂：早說過了
有女網友近日在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」貼出多張照片，從畫面中可見，賣場內有不少會員推著大型推車走動，但許多人的購物車不是全空，不然就是只放少數幾個產品，或是只放了個人用品。看到這景象，讓她瞬間秒懂「看來大家今年都沒有搶到戰利品」。
貼文曝光後，立馬引來眾多會員大苦口水，「真的搶個寂寞」、「早說過了，請叫黑五為代購業者大賺節」、「想買的都被代購搶光了」、「追過2次，要啥沒啥就放棄，從此不對黑五有期待」、「空手回家全身而退」。不過也有人提不同看法，認為「太晚去，好貨本來就會被搶完，不是不好買」、「有需要就真心會覺得還不錯」。
好市多黑五熱門商品搶不到！官方出手改規則了
據了解，好市多從11月24日至11月30日，連續7天針對不同商品推出黑五購物節優惠，而今年買氣特別旺盛，許多民眾還沒到營業時間就到現場排隊，不過也導致今年出現「看得到優惠，卻買不到商品」情形，不少熱門商品一早就被搶購一空，甚至還有代購一次搬整車的問題，讓人完全買不到心儀的商品。
不過針對該問題好市多也有逐步調整規劃，像是「森歐黎漾咖啡因洗髮精」在開賣首日就被瘋搶，但當時未有限購規定，不少人都是一次搬整箱離開，也導致許多人完全買不到，不過在週五重新補貨上架後，被發現價格公告已多出「每卡僅限一組」。
另外去年瘋搶的義美小泡芙，今年好市多也有推出「每卡僅限一組」的限購令，期望讓民眾可以順利買到想要的產品，而今日正逢好市多黑五購物節最後一天，建議民眾把握最後時間去賣場，或許還能買到心心念念已久的折扣商品。
資料來源：台灣好市多
