好市多黑五逛完「一堆人推車長一樣」！眾秒懂：早說過了

從畫面中可見，賣場內有不少會員推著大型推車走動，但許多人的購物車不是全空，不然就是只放少數幾個產品，或是只放了個人用品。

▲有網友直擊，好市多會員在黑五期間推著大型推車走動，但許多人的購物車不是全空，不然就是只放少少幾個產品。（圖／COSTCO 好市多 商品消費心得分享區臉書）

好市多黑五熱門商品搶不到！官方出手改規則了

許多民眾還沒到營業時間就到現場排隊，不過也導致今年出現「看得到優惠，卻買不到商品」情形，不少熱門商品一早就被搶購一空，甚至還有代購一次搬整車的問題，讓人完全買不到心儀的商品