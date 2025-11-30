中央氣象署預報員曾昭誠表示，今明兩天（11月30日至12月1日）全台偏暖，新一波東北季風周二晚上（12月2日）報到，最冷時段落在周三深夜至周四清晨（12月3日至12月4日），中部以北、宜蘭低溫14至16度。且周二晚起北部與東半部雨勢增多，濕冷天氣持續到周四，周五（12月5日）後逐漸回暖。

今明兩天溫暖　週二冷空氣抵達

曾昭誠指出，今明兩天台灣依舊溫暖，新一波東北季風周二晚上報到，北部、宜蘭出現明顯降溫，中南部則是早晚偏涼，周五開始東北季風減弱；北部和東部則是在周二開始水氣增多，會出現雨勢，濕冷天氣維持到周四。

▲周三開始全台各地會出現較明顯的降溫，中部以北早晚低溫只有15至16度，空曠地區12至13度。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
北東降溫有感　最冷只剩12度

曾昭誠說明，今明兩天高溫各地都有25度以上，早晚低溫20度上下；周二晚上到周四東北季風增強，北部、宜蘭整天氣溫不到20度，周三、周四中南部白天高溫也會從30度降到23至25度，全台明顯轉涼。

曾昭誠提醒，未來這波東北季風，最冷時段將會落在周三晚上至周四清晨，中部以北、宜蘭14至16度，空曠地區低1至2度，南部、花東17至19度；周五東北季風減弱，北部、宜蘭回升到22至24度，中南部25度以上。

▲受到東北季風逐漸增強影響，周二開始水氣增多，桃園以北、東半部降雨明顯。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
濕冷天氣到周四　還有颱風準備生成

降雨方面，曾昭誠提到，今明兩天降雨偏少，明天晚上水氣逐漸增加，桃園以北、東半部、恆春半島等迎風面會率先出線降雨；周二晚上至周三，北部、東半部雨勢明顯，特別是基隆北海岸、宜蘭降雨較多，北部、東半部外出要帶雨具。周四至周六東北季風減弱，僅北海岸、東半部、恆春半島有零星雨勢。

曾昭誠也補充，目前菲律賓東方海面有熱帶擾動發展中，不排除未來一周強度會往上提升，成為颱風也有可能；至於冷空氣是否升級為冷氣團，則有待實際觀測氣溫而定，氣象署將持續追蹤。

資料來源：中央氣象署

