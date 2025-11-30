很多人換新iPhone後，舊手機想回收卻又因為殘值不高，而捨不得回收，想著可以當成備用機，但久而久之就成真的「科技垃圾」，且電池若長期受潮、受熱或膨脹，最嚴重恐有冒煙、起火風險。其實，只要螢幕、系統還能正常運作，舊手機還是相當實用，有外媒《Yanko Design》就整理出「6種舊手機再生利用方法」一次看。
實用功能1：舊機變監視器
被點名最實用的用途，就是把舊手機改裝成小型監視器或運動偵測設備，把舊手機變成簡易監控系統，利用相機、麥克風與加速計隨時偵測畫面變化與異常聲響，一旦出現狀況，就把警示傳到你的主力手機。但舊手機可能需要長時間插電，固定在家門口、陽台或寵物活動區，就能即時查看家中狀況，對租屋族、小家庭來說，是比安裝一整套監視系統更便宜的選擇。
實用功能2：專屬音樂播放器
是把舊手機變成「專屬音樂播放器」，使用前先將舊資料清空釋出空間，再安裝Spotify、AppleMusic等串流服務，或把自己的音樂檔案整批轉進去，之後不論放在車上當車用音樂機、帶去健身房、或在家接藍牙喇叭聽歌，都不會再跟主手機搶電量與儲存空間。對音質要求較高的使用者，還可以搭配音質較好的藍牙耳機或喇叭使用。
實用功能3：連接專屬遊戲
手機可以先刪除不常用App與照片、影片，騰出儲存空間，再從商店下載常玩的手遊，或安裝經典主機遊戲的模擬器，可搭手機遊戲手把，可當作一台迷你版掌機使用。長途通勤、搭機、搭車時，就交給舊手機負責打Game。家中有小孩的家庭，也可以把舊機設定成兒童帳號，預先下載益智遊戲與教學App，讓小孩有自己的遊戲機，又不用擔心他們動到你的新手機。
實用功能4：智慧家庭遙控器
隨著智慧燈泡、智慧插座、掃地機器人愈來愈多，很多人手機裡塞滿各種品牌的App，每次要找遙控都要滑半天。《Yanko Design》建議，可將舊手機改成「智慧家庭控制器」︰把家中所有智慧裝置的App集中安裝在舊機上，整理成同一個資料夾，放在客廳茶几或掛牆上，就能讓全家人用同一支舊手機控制燈光、空調、監視器與音響，不必每個人都在自己的手機裝一堆App，也避免遙控權被某個人「獨佔」。
實用功能5：數位相框
若喜歡拍照、紀錄生活的人，舊手機也能搖身一變成為「數位相框」。只要清空舊資料，下載數位相框App，將最愛的旅行照、家人照、毛小孩照片透過雲端或電腦傳進去，設定好輪播時間，插電後擺在書桌、床頭或客廳，就能不斷播放回憶。對攝影愛好者來說，這也是展示作品的便宜做法，不用再額外買一台數位相框。
實用功能6：行動Wi-Fi基地台
舊機如果還能正常連上行動網路，或支援eSIM服務。出國旅行或在訊號不穩的地方，可以在設定裡開啟「個人熱點」，設好安全密碼，讓筆電、平板與新手機都連上這支舊機提供的網路。這樣一來，主力手機可以關閉行動數據、專心省電，網路連線則交給舊手機處理，也能降低使用不安全公共Wi-Fi的風險。自己出國仍習慣用舊OnePlus手機搭配漫遊服務當熱點，就是因為這樣更省錢又方便。
資料來源：Yanko Design
我是廣告 請繼續往下閱讀
被點名最實用的用途，就是把舊手機改裝成小型監視器或運動偵測設備，把舊手機變成簡易監控系統，利用相機、麥克風與加速計隨時偵測畫面變化與異常聲響，一旦出現狀況，就把警示傳到你的主力手機。但舊手機可能需要長時間插電，固定在家門口、陽台或寵物活動區，就能即時查看家中狀況，對租屋族、小家庭來說，是比安裝一整套監視系統更便宜的選擇。
實用功能2：專屬音樂播放器
是把舊手機變成「專屬音樂播放器」，使用前先將舊資料清空釋出空間，再安裝Spotify、AppleMusic等串流服務，或把自己的音樂檔案整批轉進去，之後不論放在車上當車用音樂機、帶去健身房、或在家接藍牙喇叭聽歌，都不會再跟主手機搶電量與儲存空間。對音質要求較高的使用者，還可以搭配音質較好的藍牙耳機或喇叭使用。
實用功能3：連接專屬遊戲
手機可以先刪除不常用App與照片、影片，騰出儲存空間，再從商店下載常玩的手遊，或安裝經典主機遊戲的模擬器，可搭手機遊戲手把，可當作一台迷你版掌機使用。長途通勤、搭機、搭車時，就交給舊手機負責打Game。家中有小孩的家庭，也可以把舊機設定成兒童帳號，預先下載益智遊戲與教學App，讓小孩有自己的遊戲機，又不用擔心他們動到你的新手機。
實用功能4：智慧家庭遙控器
隨著智慧燈泡、智慧插座、掃地機器人愈來愈多，很多人手機裡塞滿各種品牌的App，每次要找遙控都要滑半天。《Yanko Design》建議，可將舊手機改成「智慧家庭控制器」︰把家中所有智慧裝置的App集中安裝在舊機上，整理成同一個資料夾，放在客廳茶几或掛牆上，就能讓全家人用同一支舊手機控制燈光、空調、監視器與音響，不必每個人都在自己的手機裝一堆App，也避免遙控權被某個人「獨佔」。
實用功能5：數位相框
若喜歡拍照、紀錄生活的人，舊手機也能搖身一變成為「數位相框」。只要清空舊資料，下載數位相框App，將最愛的旅行照、家人照、毛小孩照片透過雲端或電腦傳進去，設定好輪播時間，插電後擺在書桌、床頭或客廳，就能不斷播放回憶。對攝影愛好者來說，這也是展示作品的便宜做法，不用再額外買一台數位相框。
實用功能6：行動Wi-Fi基地台
舊機如果還能正常連上行動網路，或支援eSIM服務。出國旅行或在訊號不穩的地方，可以在設定裡開啟「個人熱點」，設好安全密碼，讓筆電、平板與新手機都連上這支舊機提供的網路。這樣一來，主力手機可以關閉行動數據、專心省電，網路連線則交給舊手機處理，也能降低使用不安全公共Wi-Fi的風險。自己出國仍習慣用舊OnePlus手機搭配漫遊服務當熱點，就是因為這樣更省錢又方便。
資料來源：Yanko Design