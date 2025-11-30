我是廣告 請繼續往下閱讀

在野藍白推動不在籍投票，同時主張恢復公投綁大選，讓公投可以和大選同一天舉行，遭民進黨團在協商時一度提議，公投前一天也應該再放假。對此，民眾黨主席黃國昌今（30）日受訪痛批，過去民進黨砍了勞工7天假，今年還假於民，但對於在投票前要多放假一天，民進黨從來都沒有提過，顯見這些手段只是阻擋國內移轉投票的策略。黃國昌今早到新北市新店區到「民眾加菜啦！」活動現場發高麗菜，並在受訪時表示，民進黨過去把國內移轉投票打成中共介選，後來發現謊言無法繼續下去，才持續阻擋移轉投票，他希望民進黨看看世界各國，移轉投票早就是常態，而非洪水猛獸。至於投票前要不要多放假一天？黃國昌指出，黨團協商時他就提過，會用最審慎的態度來討論這件事，但民進黨以前從未提過要多放假這一天，這些手段顯然只是為了阻擋移轉投票，因為民進黨害怕年輕人出來投票，希望利用年輕人投票時，可能因為學業、工作而沒辦法出來投票，要阻礙年輕人投票，這才是民進黨真正最大的目的。