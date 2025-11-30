新北市政府表示，12月開始將放寬社會住宅入住機制，育兒家庭會獲得更多的中籤機會；原住民長者社宅優先戶評點，會從65歲下修到55歲，預計先在三峽國光二期（B區）302戶及泰山中山青年社宅206戶招租案中適用，兩邊共釋出508戶，詳細申請資訊會在12月8日於新北住都中心公告。
育兒家庭增加抽籤機會！減輕負擔
新北市城鄉局指出，這次針對育兒家庭放寬的措施，是有1名以上的子女家庭一般戶，可有多一支籤以上的機會，育有1名子女可加1支籤、2名子女2支、3名以上加3支籤，提高育兒家庭中簽機會，城鄉局長黃國峰表示，新制也會搭配既有的優先戶保障10％育兒家庭戶數，希望可以減輕家長在育兒和租屋上的負擔。
原住民長者優先戶年齡下修至55歲
不只育兒家庭，市府也放寬原住民長者的社宅申請條件，城鄉局表示，原本原住民長者需要年滿65歲才能列入優先戶評點，考量到原住民多項社會福利措施，如敬老卡、義牙補助等，是以55歲為門檻，因此決定把55歲原住民長者，納入本次招租標評點加分項目，從65歲提早到55歲，讓社宅制度和原住民社福標準一致。三峽國光二期（B區）和泰山中山青年社宅將在12月開放申請，民眾12月8日後可到新北住都中心官網查詢相關資訊。
三峽國光二期（B區）相關資訊
鄰近台北大學及三峽老街商圈，生活機能完善，未來捷運三鶯線通車後，交通會更便利。
基地位置：新北市三峽區國光街58號附近。
建築規劃：地上14層，地下2層。
社宅戶數：921戶。
格局規劃：套房、二房、三房。
租金規劃：套房4100元到1萬1500元；二房8000元到2萬100元；三房1萬1100元到2萬8200元。
泰山中山青年社宅
位於台北捷運與桃園機場捷運線之間，北距桃捷泰山貴和站約400公尺，南離北捷丹鳳站300公尺，各道路均有通往大台北地區公車站，交通發達，生活便利。
基地位置：新北市泰山區明志路三段（地號：中山段1035-3號）。
建築規劃：地上15層，地下3層。
社宅戶數：210戶。
格局規劃：一房、二房、三房。
資料來源：新北市政府、新北市城鄉局、新北住都中心
