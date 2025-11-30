我是廣告 請繼續往下閱讀

2025年世界青少年桌球錦標賽今（30）日開打的U19男雙決賽中，郭冠宏、徐絃家展現極佳默契，歷經5局拉鋸，以大比分3：2力退日本強敵吉山和希、川上流星，為台灣拿下本屆賽事第2面金牌，也寫下改制後的全新紀錄。郭冠宏、徐絃家曾在2023年以U15男雙勇奪台灣歷史上首面世青賽金牌。兩年後升上U19組別，兩人依舊展現強大戰力，從首輪一路過關斬將，準決賽更以直落三拍下中國頭號種子溫瑞博、李和宸，成為自2021年賽制改為U19後首組闖進決賽的台灣組合。決賽面對日本勁敵，兩人開局氣勢如虹，以11：4、11：9連拿兩局聽牌。雖在第3、4局被對手頑強扳平，但決勝局在9：9關鍵時連得2分，最終以11：9拿下勝利，大比分3：2封王。此金牌不僅是這對台灣組合在世青賽的第二冠，也讓台灣首次於U19的級別站上頒獎台最高處。17歲的郭冠宏近兩年表現驚人，被外界視為台灣桌壇新一代領軍人物。他今年先在 WTT 中國青少年大滿貫賽摘下U19男單金牌；上個月又與馮翊新搭檔，在WTT球星挑戰賽倫敦站拿下男雙冠軍，震撼國際桌壇。郭冠宏在13歲2個月時便成為台灣史上最年輕的成人國手，超越江宏傑與林昀儒的紀錄，被形容為「怪物新人」。此次再度與徐絃家合作奪金，更讓他成為延續台灣桌球火種的最新代表。本屆世青賽，台灣已拿下U15男子團體冠軍，如今再添U19男雙金牌，展現台灣青少年世代扎實的基礎戰力與潛力。郭冠宏、徐絃家從U15到U19兩度登頂，不僅締造屬於他們的黃金紀錄，也象徵台灣桌球新世代正在國際舞台強勢崛起。