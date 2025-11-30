我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA例行賽今（30）日在大通中心進行，由金州勇士主場迎戰西區墊底的紐奧良鵜鶘。在缺少主將柯瑞（Stephen Curry）的情況下，球隊上半場進攻一團糟，所幸下半場在巴特勒（Jimmy Butler）帶傷上陣鼓舞下找回手感，並靠著最後時刻出色的防守創造了許多轉換得分機會，終場以104：96贏球，拿下近6戰的第2勝，勝率再次超過五成。巴特勒這一場繳出24分10助攻8籃板的「準大三元」成績，裴頓二世（Gary Payton II）扮演奇兵拿下19分，帶領球隊贏球。此役儘管勇士手握主場之利，但上半場進攻表現相當掙扎，全隊外線22投僅2中，命中率低到僅有9.1%，堪稱醜陋。不過，在巴特勒（Jimmy Butler）多次強攻籃下、拼出血性般的表現帶領下，勇士仍以42：38在半場取得4分領先。此役勇士缺少柯瑞（Stephen Curry）、霍福德（Al Horford）、戴維斯（Trayce Jackson-Davis）與梅爾頓（De’Anthony Melton），庫明加（Jonathan Kuminga）則迎來傷癒復出。科爾（Steve Kerr）排出波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、穆迪（Moses Moody）、巴特勒（Jimmy Butler）、格林（Draymond Green）與波斯特（Quinten Post）的先發組合。然而進攻端火力極度有限，前三節三分球更是18投僅1中—直到第二節後段被穆迪命中本場第二顆外線才止血。巴特勒是勇士能帶著領先進入中場休息的最大功臣，上半場9投3中攻下11分、6籃板、5助攻，正負值+12全場最高，多次強殺禁區造成對手犯規。易籃再戰後，雙方手感都有所回暖，單節得分都飆破了30分，鵜鶘靠著威廉森（Zion Williamson）的罰球在末節一開始就完成反超。之後雙方一直在有限的分數內拉鋸，比賽進入最後4分鐘，鵜鶘領先1分。之後勇士發起反擊，波傑姆斯基三分球、格林完成漂亮禁區防守、裴頓二世灌籃得分，反超5分。鵜鶘喊出暫停但沒有作用，勇士隨後繼續靠著成功的防守轉換快攻，勇士一波12：0攻勢將分數拉開，格林這一段時間不斷限制威廉斯發揮，讓鵜鶘防守大當機。隨著裴頓命中三分球，勝負也大致底定。今晚勇士以巴特勒為核心，他表現全面攻下24分10助攻8籃板；裴頓拿到19分11籃板，波傑姆斯基15分，庫明加回歸首戰也有10分。鵜鶘方面則以威廉斯的25分為最佳。