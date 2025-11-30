我是廣告 請繼續往下閱讀

▲凱蒂佩芮超討厭Labubu娃娃。（圖／翻攝自小紅書）

凱蒂佩芮近來到中國杭州開唱，萬名粉絲到場支持，有人還自製畫上她五官的 Labubu，變成Katybubu，讓一向討厭 Labubu的她一拿到時驚訝表情超浮誇，還放聲大叫，最後直接把娃娃甩回觀眾席，白眼喊，「No Labubu！」把歌迷都逗樂了。凱蒂佩芮在演唱會上和粉絲互動，收到一名粉絲遞上的咖啡色Labubu，仔細一看，娃娃的五官神似凱蒂佩芮，原來是粉絲特製的Katybubu，凱蒂佩芮一拿到就尖叫，還把娃娃轉向台下給所有歌迷看，下一秒直接把娃娃甩回觀眾席，翻白眼喊，「No Labubu！」引來歌迷狂笑。事實上，凱蒂佩芮曾多次表示不喜歡Labubu，還在演唱會下達禁令，禁止任何工作人員掛戴Labubu，之前她在澳洲開唱，端著當地的特色餅乾走向粉絲，結果有人高舉Labubu娃娃，她直接用麥克風打掉，雖然如此，她仍請粉絲吃餅乾，這也變成一個粉絲很愛逗她的哏，很多人藉此想吸引她的注意力。