我是廣告 請繼續往下閱讀

她出國「拿1物」爆紅！外國人超想買：全世界只有台灣有

近期在歐洲旅遊使用「杯套」時，意外引起當地人關注，甚至外國人瘋狂詢問「要去哪裡有買？」

▲有民眾前往歐洲旅遊時，因為拿出飲料提袋（圖／讀者提供）

飲料提袋崛起原因曝！一堆業者搶推出：聯名款都爆紅

有廠商開始研發出飲料提袋（杯套），使用上只要將手搖飲料杯身放進提袋中，就不必一直手持著飲料，能輕鬆拎著飲料到處跑。

▲連鎖咖啡品牌星巴克前陣子就有推出「貓咪尾巴便利單杯提袋」，引發一票貓奴們瘋搶。（圖／記者蕭涵云攝）

▲YouTuber滴妹創立的「再睡5分鐘」也攜手經典動畫《湯姆貓與傑利鼠》（Tom and Jerry）推出限定飲料提袋等。（圖／記者蕭涵云攝）

飲料提袋成

台灣人特徵！搖身一變成「最強伴手禮」

有許多人到了國外，不論是位於亞洲的日本、韓國，還是歐美國家，當地人只要發現手持提袋都會感到驚訝，留言中還釣出一名國外網友回應，「第一次看到台灣有人用飲料提袋，覺得好酷，超方便的。」

有人提到「飲料提袋」成為最新型的伴手禮，將它贈送給外國人的話，都會得到很滿意的回饋，表示「看過有台灣人在韓國旅遊拿出飲料提袋被當地人稱讚，就索性送給韓國人當國民外交了」。

台灣人近年來盛行出國旅遊，每天都會有大批遊客擠在機場，但事實上，現今「飲料提袋」無疑成為了台灣人的標配，也是其他國家較少見的，網路上有不少遊客分享在國外因為拿出杯套而被稱讚一事，還有人將其當作伴手禮贈送給外國人，成為最棒的國民外交。有女網友近日在Threads分享，提到飲料提袋大概8成都是台灣人在用，表示貼文曝光後，隨即引發眾人熱烈討論，「在日本逛服飾店，一進去店員就問我是不是台灣人？我問店員怎麼知道的，她說：只有台灣人會提這種杯袋」、「在澳洲也被這樣說過，還問我哪裡買的」、「真的！而且會覺得為什麼亞洲都有這個神奇好用的東西」。據了解，台灣手搖飲料市場發達，近年來不少業者也看中商機，在外觀上推陳出新，讓飲料提袋不只實用還美觀，像是連鎖咖啡品牌星巴克前陣子就有推出「貓咪尾巴便利單杯提袋」，引發一票貓奴們瘋搶。除此之外，市面上還有許多聯名款，例如鶴茶樓與《天線寶寶》合作，推出小波、拉拉款的帆布飲料提袋，YouTuber滴妹創立的「再睡5分鐘」也攜手經典動畫《湯姆貓與傑利鼠》（Tom and Jerry）推出限定飲料提袋等，類似的例子在市場上眾多，也看出在台灣飲料提袋使用度高，才能成為許多行銷商品的。有趣的是，現在「飲料提袋」無疑成為了台灣人的特徵，不僅如此，亦民眾下次有機會去國外可以帶著最愛的飲料提袋，不僅可以分享提袋的實用性質，或許還能做到國民外交。