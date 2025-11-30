我是廣告 請繼續往下閱讀

越南近來悄悄調整國防方向，不再把八成武器押在俄羅斯身上，而是逐步擴大與美國及其他國家合作，以避免裝備過時、供應鏈受阻。這場轉向，不只牽動越美關係，也反映越南在美、中、俄三強角力下的精準拿捏。多名專家指出，越南對俄羅斯的依賴正走向遞減，但中國永遠不可能成為軍購選項。美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）本月初訪問河內，與越共總書記蘇林（Tô Lâm）及國防部長潘文江（Phan Văn Giang）會談，雙方都把「國防合作深化」掛在嘴邊。赫格塞斯表示，美國支持「強大、獨立、繁榮的越南」，將協助河內深化軍事訓練及國防工業現代化。他沒有直接提到軍購兩字，但越美正針對敏感的武器供應進行更深入磋商，已是公開秘密。越南過去六十年軍備主力一直來自俄羅斯，包括蘇愷戰機、基洛級潛艦、巡邏艦以及通信設備。《紐約時報》曾報導，越南向俄羅斯訂購的80億美元（約新台幣2608億元）軍備因俄烏戰事而延宕，其中包含40架蘇-30、蘇-35戰鬥機。印太海事透明組織「海洋之光」（SeaLight）負責人鮑爾（Ray Powell）指出，越南依賴俄國並非因為品質，而是「成本便宜、歷史關係深厚，以及軍事訓練語言一致」。根據《路透社》與《防務新聞》報導，俄羅斯許多裝備已停留在上世代，無法滿足越南面對南海局勢的需求，加上交付延遲、零件短缺，使越南逐漸意識到「單一供應商」的危險。越南每年軍事採購預算僅11至16億美元（約新台幣359至522億元），遠低於區內主要國家。因此，越南常透過能源合作換取武器折抵，例如2023年曝光的越俄合資能源專案，部份收益實際折算成軍備交易。他透露，越南最迫切需求是第五代戰鬥機與反艦飛彈，而俄國仍以較低價格提供最新型號，使越南不得不維持一定採購量。以色列提供無人機與精準武器、捷克出售小型裝備、印度協助維修俄製武器、韓國則出售中型運輸機與雷達。這些合作顯示越南正試圖拆解過度集中於俄羅斯的供應鏈。與美國的軍事互動則更具有象徵意義。越南幾年前採購T-6教練機，被視為越美武器交易的啟動點，也代表越南開始培育以英語受訓的飛行員與技術人員，減少依賴俄語體系。美國也評估未來提供C-130運輸機，但會刻意避開攻擊性武器，以降低中國反彈。專家指出，越南軍方保守派仍對美國保持疑慮，特別是「顏色革命」在越南政治語境中象徵政權動盪風險。南海固然是越南的核心利益，但「美國對政權安全的潛在干預」在保守派軍官心中仍大於中國的威脅。越南因此從不參與美國的「自由航行行動」（FONOP），僅口頭支持。至於中國，中國與越南雖保持高層互動，但因南海主權爭議尖銳，雙方幾乎沒有軍售合作。公開資訊顯示，中國近二十年未向越南出售任何主要武器系統。中國對越南軍售的可能性，學者普遍評估「趨近於零」。新加坡ISEAS研究員阮克江指出，在蘇林主導下，越南正走向「務實民族主義」，即不向任何一邊靠攏，而是透過多邊關係換取最大利益。他認為，美國不會等到一個「反中越南」，但可以期待一個更可預測、更願意談合作的越南，包括供應鏈、海上安全、數位科技等領域。