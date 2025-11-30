我是廣告 請繼續往下閱讀

在生活費節節攀升、能源價格飆升的壓力下，東南亞民眾對氣候轉型的態度正悄悄轉變。新加坡最新研究顯示，過去三年支持「立即淘汰燃煤」的比率大幅下滑，顯示即便多數人明白氣候行動的重要性，面對荷包壓力時仍難免卻步。這份由新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS）與新加坡科技設計大學李光耀創新城市中心（Lee Kuan Yew Centre for Innovative Cities）共同發布的《東南亞氣候展望調查（2020－2024）》指出，2022至2024年間，明確支持「立即停用燃煤」的受訪者由31.5%降到23.8%；相反地，認為可延後到2030年的比例升至34.7%，主張拖到2040年的也增加至18%。研究團隊分析，俄烏戰爭爆發後，全球天然氣、石油與糧食價格全面上漲，直接推升東南亞家庭支出，這類經濟壓力已實質影響民眾對能源改革的耐受度。新加坡自身的能源結構，也凸顯能源安全的重要性。根據新加坡能源市場管理局資料，2023年天然氣供電占比超過九成四，其餘來自太陽能、垃圾焚化、生質能與少量進口電力，燃煤與石油比例僅約1%。報告指出，新加坡身為全球航運與金融中心，受訪者對地緣政治變動特別敏感，更容易把能源價格與供應穩定視為第一優先，這也讓他們傾向接受較漸進式的減煤時程。李光耀創新城市中心主席蔡君炫受訪時表示，民眾普遍認知氣候行動勢在必行，但對成本負擔、供電可靠度與分配公平性仍有疑慮，這代表各國政府必須提升政策透明度，加強溝通，並讓社會清楚理解「減碳不等於犧牲生活品質」。今年調查也呈現有趣變化，日本被東南亞民眾評為「全球最具氣候領導力」國家，取代以往長期位居榜首的歐盟，美國則排名第三。根據日本外務省與OECD氣候資金統計，日本自2020年至2023年向東南亞提供超過230億美元（約新台幣7200多億元）的雙邊氣候援助（大多為貸款），長期投入讓其在區域內建立正面形象。歐盟、澳洲與美國則以直接補助為主，各自扮演不同類型的氣候資金供應者。除了大型經濟體的操作外，報告也提到，氣候轉型在東南亞是一個深度「不均衡的議題」，印尼、越南等國仍仰賴燃煤支撐工業與出口；菲律賓、泰國則在平衡電價與能源轉型間掙扎。根據國際能源總署（IEA）資料，東南亞燃煤電廠平均機齡僅約13年，遠低於歐盟的35年，多數仍在折舊期，提前退場在財務上難度極高。報告最終提醒，東南亞正處於決定未來十年能源路線的關鍵時刻，如果政府能在能源價格、供電穩定與減碳策略之間找到平衡，建立足夠的社會信任，民眾對減煤與氣候行動的支持仍有機會回升。