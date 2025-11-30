我是廣告 請繼續往下閱讀

菲律賓政府力推的防洪工程貪腐調查愈演愈烈，不只查出全國多處存在「幽靈工程」、灌水付款，涉案前參議員薩爾迪．許（Zaldy Co）更被懷疑把私人飛機悄悄停放在新加坡與馬來西亞等地，以躲避偵查。總統小馬可仕近日已向新馬政府請求協助，希望能把遭凍結的跨境資產追回，象徵這場反貪行動正向國際層面擴大。菲國反洗錢理事會7月開始調查全國逾百件防洪工程，發現多起「無人施工卻領取款項」及「偷工減料」問題，累計已凍結數千銀行帳戶、不動產與車輛。薩爾迪．許是名列其中的高知名度政治人物，除了長期掌握地方預算，他也被控利用公帑購置海外資產，包括傳聞中的私人噴射機與豪宅。菲國情報單位指出，部分物件疑似註冊在境外殼公司名下，包含在新加坡的商務航空公司、或馬來西亞柔佛地區的私人停機棚。小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）日前在臉書影片強調，你可以搭私人飛機逃跑，但逃不出菲律賓的司法。他承諾不會讓一分公帑落入私人手中，並指目前已透過東協反洗錢合作機制（AMLC—FIU Network）請求新加坡與馬來西亞提供協助。然而，就在政府全力處理貪腐危機之際，總統家族內部分歧卻再度被放大。小馬可仕的姐姐、參議員艾米（Imee Marcos）在接受《彭博社》採訪時表示，菲律賓因貪腐醜聞與政策混亂而出現「領導真空」，暗示現任政府難以控局。她並點名副總統莎拉（Sara Duterte）應被視為「潛在的下一任總統人選」。此說法立即引發各界解讀，艾米不僅與弟弟立場不同，也似乎在為杜特蒂家族打氣。艾米與莎拉本是親密盟友。在今年眾議院對莎拉提出彈劾時，艾米便強烈反對。兩家族曾在2022大選組成「UniTeam」聯盟，但隨著選後權力重新分配、以及防洪貪腐案引爆民意，馬可仕與杜特蒂陣營的矛盾日益浮現。外界也注意到，菲律賓中期選舉將於明年登場，政界正全面進入新一輪結盟與角力。更具火藥味的是，艾米近期在一場反貪集會宣稱小馬可仕長期「吸食毒藥」，並指這才是政府效率低落、貪腐蔓延的真正原因，但她未提供任何證據。她後續受訪時稱，訊息來自「多年以來向她回報的醫師、安保人員與家族舊部」。總統府則回應，小馬可仕已出示毒品檢測報告，強調指控「毫無根據」。從跨境追資產、權力鬥爭到選前角力，防洪貪腐案已不僅是司法問題，而是牽動菲律賓政治板塊移動的風暴中心。眼下，民眾最關心的，仍是這些遭挪用的公帑能否真正在調查結束後，回到防洪工程、回到人民手中。