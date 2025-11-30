我是廣告 請繼續往下閱讀

印尼在美中角力加劇的時刻，選擇向美國說「不」。印尼政府拒絕接受美國欲納入雙邊關稅協議的「毒丸條款」，理由直指這些條款會削弱印尼的經濟主權。面對川普政府再度上台後試圖重塑全球供應鏈、要求更多貿易夥伴配合壓制中國，印尼展現出東南亞最大經濟體少見的強硬態度。根據《金融時報》報導，美方草案中設定的條款與先前已對馬來西亞、柬埔寨簽署的協議相同，也就是若簽署國與第三方達成被華府認定為「威脅美國安全」或「損害美國利益」的協議，美方可以單方面終止原有貿易規範。知情官員直言，印尼不能接受，這牽涉到我們與其他國家往來的自主權。印尼擔心，一旦吞下條款，等於讓美國在其對外經貿中握有否決權。外界分析，印尼能夠反對，與自身龐大的經濟體質有關。瑞士洛桑國際管理發展學院學者埃文內特指出，印尼經濟規模遠大於馬來西亞，「是馬來西亞的三倍」，因此談判籌碼強得多。印尼多年來實行「自由且積極」的外交政策，不願被綁在任何一方陣營之下，也與其在東協內堅持的非結盟路線一致。此外，中國在印尼經濟中的影響力極大，也是促使印尼謹慎對待美國條件的原因之一。根據印尼投資部資料，中國多年來都是該國前兩大外資來源之一，特別是在鎳、鋁土礦、電池、電動車供應鏈等關鍵產業的投資最深。印尼擁有全球最大鎳儲量，而中國企業是當地鎳加工與電池產業的主導者，例如青山控股、CATL都在印尼設有大型基地。若接受「毒丸條款」，未來與中國在礦產、電池或再生能源等關鍵產業的合作可能受到限制。印尼的拒絕凸顯美國要說服東南亞國家「選邊站」的難度。東協成員普遍依賴中國市場，同時也希望維持與美國的貿易與安全互動，兩方皆不能得罪。近年在供應鏈重組、AI基礎建設、電動車資源等競爭領域，中國在區域的存在感更勝以往。對印尼而言，如今的關鍵不僅是貿易規則，而是如何在全球地緣政治震盪下守住自主空間。拒絕美國的條款，象徵印尼寧可拉高談判門檻，也不願在大國競爭下犧牲主導權。