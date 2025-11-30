我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院今年6月三讀通過《軍人待遇條例》藍營版本，將志願役加給從現行1.5萬提升至3萬元，並從2026年元旦起開始實施，但因行政院提釋憲，未納入明年度中央政府總預算。國防部近期也送出報告顯示，志願役加給增至3萬並未列入規畫，政策調整方向更改為「部隊任務屬性區隔式加薪」，遭外界質疑國軍加薪並未齊頭。對此，退休退役少將栗正傑怒批，國軍作戰體系講求協同整合，既然要加薪，就應公平、公正，而不是去區分誰重要、誰不重要。國防部長顧立雄明（1）日將赴立法院外交及國防委員會針對國軍加薪進行專案報告，根據國防部的最新報告顯示，志願役加給增至3萬並未列入規畫，政策調整方向改為「部隊任務屬性區隔式加薪」，聚焦任務艱難與風險較高的官兵，遭外界質疑，國軍加薪並未齊頭。該報告指出，本輪新增或研議擴大範圍的加給項目包括「網路戰部隊加給」、「航空管制任務加給」、「電子偵蒐部隊加給」等專業任務津貼，另研擬將無人機部隊納入戰鬥加給範圍，並新增隸屬軍安系統、執行反情報任務的「反情報加給」。對此，栗正傑認為，既然要加薪，就應公平公正，而不是去區分誰是重要、誰不重要，任何兵種、兵科，每位官兵都有其戰場角色與不可替代性。同時，陸軍官校畢業的桃園市議員詹江村也狠批，目前國防編列大量軍購預算，卻仍有龐大採購案尚未到位，與其編列天量軍購、武器卻遲遲拿不到，不如優先提升官兵薪資，讓國軍更無後顧之憂、願意為國效命。