▲在阿拉斯加安克拉治市區有民眾目擊，發現一頭駝鹿頭上被掛上神秘黑色大型物體，畫面看起來十分恐怖。（圖／Alaska Department of Fish and Game - Official臉書）

▲登山背包擋住了駝鹿的右眼視線，對於行走在車輛眾多的市區的牠來說十分危險，加上登山背包的細繩過長，恐會導致駝鹿行走時誤踩。（圖／Alaska Department of Fish and Game - Official臉書）

近期在阿拉斯加安克拉治市區，突然出現一隻雄偉的公駝鹿，但公鹿角上卻被直擊掛上巨大黑色不明物體，畫面看起來十分詭異又恐怖，民眾目擊後趕緊通報給相關單位。而生物學家科里·斯坦托夫（Cory Stantorf）看到照片後，感到十分擔心，直指有機會危害駝鹿的生命。根據《The Dodo》報導，在阿拉斯加安克拉治市區有民眾目擊，發現一頭駝鹿頭上被掛上神秘黑色大型物體，畫面看起來十分恐怖，民眾隨即將此事通報給阿拉斯加州漁獵局（ADF&G）。生物學家科里·斯坦托夫（Cory Stantorf）仔細查看照片後，馬上發現不對勁，直指照片中的黑色大型物體，其實是完整的內支架式登山背包（full-fledged internal frame backpack），雖然內容物已空，但龐大的體積恐會對駝鹿造成威脅。科里解釋，登山背包擋住了駝鹿的右眼視線，對於行走在車輛眾多的市區的牠來說十分危險，加上登山背包的細繩過長，恐會導致駝鹿行走時誤踩，這對於需要隨時快速穿越森林的大型動物來說，無疑是致命的，如同拿繩子綁住腳一樣，害怕駝鹿因此摔斷腿。為了搶救駝鹿，救援隊連日來使用無人機追蹤，最終趁駝鹿準備在住宅區進食時將其麻醉，確認生命與身體狀況穩定後，才順利把駝鹿角上的登山背包移除，也讓駝鹿重獲自由，生命也不會受其危害了。