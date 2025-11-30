甜點控哭了！今年初台北中山區迎接日本東京排隊名店「金田屋KANADAYA」海外首店，到銀座必吃的漂浮「草莓大福」插旗赤峰街，今（30）日官方無預警宣布，「與日本品牌合作的快閃合約即將於11月30日正式結束」，表示：「12月1日起將不再販售大福商品」，來台不到一年就沒了。《NOWNEWS今日新聞》記者致電詢問，金田屋店員證實：「大福確定只販售到今天，目前供應口味有葡萄、鳳梨、蘋果、果實總匯、哈密瓜、開心果等。」
日本東京排隊名店「金田屋」登台！必吃漂浮草莓大福
深受台灣人歡迎的日式水果大福甜點，尤以「草莓大福」最被推薦，可說是滋養、法朋等知名烘焙甜點品牌的熱賣常勝軍。今年初2月，台北捷運中山站才迎接日本東京排隊名店「金田屋」海外首店，過去到銀座必吃的漂浮「水果大福」登台、插旗中山區赤峰街，首波引進草莓大福、栗子蒙布朗大福，還有台灣獨家口味，天天都在巷內掀起排隊人潮，常常才中午左右就銷售一空，人氣超強。
金田屋「11月30日正式結束」！店員證實：大福只販售到今天
未料，今11月30日，金田屋官方無預警於官網、Facebook社群網站上公告，「與日本品牌合作的快閃合約即將於11月30日正式結束」，表示：「12月1日起將不再販售大福商品」。低調只說：「未來的品牌也將持續努力，規劃新的方向與內容，期待能再以更好的形式與大家相見，敬請期待我們的下一步。」馬上有粉絲難過留言：「我還沒等到草莓季」。
《NOWNEWS今日新聞》記者撥打門市電話，金田屋店員告知：「大福確定只販售到今天，目前供應口味有葡萄、鳳梨、蘋果、果實總匯、哈密瓜、開心果等；明天起銅鑼燒、布丁、喝的大福飲都還買得到。」想吃水果大福的讀者朋友，可要趕快出門了，把握今最後一天入手。
官方進一步表示：「原址仍持續銷售代理商自行研發的甜點：布丁、銅鑼燒、飲品⋯⋯輕食，未來代理商如有進一步消息，將儘速與大家分享！感謝近一年來支持台灣金田屋的好友們。」
2025十大新來台餐廳奪亞軍！金田屋旋轉漂浮大福將成絕響
由《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，於今年6月公布的2025「十大新來台餐廳」排行榜中，「金田屋KANADAYA」更是直接攻佔第二名，奪下亞軍寶座；僅次於有韓星GD、Super Junior加持的金豬食堂！
免出國就能吃到的正宗日本大福，「金田屋」主打上等糯米及竹炭製作出Q彈柔韌的黑色麻糬皮，包覆著濃郁Cream Cheese奶油乳酪融合白豆沙內餡，以當季新鮮水果，層疊出華麗誘人的外表，有著高顏值「珠寶盒般的水果大福」美譽。
日本金田屋最早以神秘的旋轉漂浮大福陳列方式，攻佔各大社群軟體爆紅，台灣店當然也植入磁吸設計、完整重現經典一幕，是大家朝聖時必拍的店內美景。
「金田屋」日本大福專賣店
地址：台北市大同區赤峰街49巷20號1樓 (靠近捷運中山站及雙連站)
電話：02-2559-2600
「金田屋」最新公告全文
親愛的顧客朋友們
感謝大家一直以來對金田屋的支持與喜愛
我們與日本品牌合作的快閃合約即將於 11/30 正式結束
自 12/1 起將不再販售大福商品
這段期間因為有您們的陪伴
讓金田屋能夠把日式大福的美味帶給更多人
我們由衷感謝每一位曾經來訪的客人
未來的品牌也將持續努力
規劃新的方向與內容
期待能再以更好的形式與大家相見
敬請期待我們的下一步
資料來源：金田屋、網路溫度計DailyView、《KEYPO大數據關鍵引擎
