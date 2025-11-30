我是廣告 請繼續往下閱讀

2019年之際民進黨扛住輿論壓力處理同婚專法，最終立院三讀通過司法院釋字第748號解釋施行法，讓台灣成為亞洲第一個同性婚姻法制化國家，而當時民進黨立委林岱樺未遵從黨團態度投下反對票，強調是遵照民意「即使被罰款，也會投下反對票」。而昨日其現身高雄鳳山同志大遊行，事後發文強調「每一個人都有被愛的權利」，被底下網友一面倒砲轟「怎麼還有臉蹭」、「同志朋友是老了，不是死了」、「當初投什麼反對票，替別人決定」。2025高雄同志大遊行昨日於鳳山登場，民進黨表態角逐高雄市長選將都出席表達對於多元性別友善的支持與認同，而其中也包括當時在處理同婚專法時投下反對票的林岱樺，而當時林表示高雄對於婚姻定義一男一女公投案有高達80%民意，這麼高的民意彰顯下，「即使被罰款，也會投下反對票」。如今林岱樺昨日現身同志大遊行，事後更發文表示「每一個人都有被愛的權利。高雄市做為性別友善的城市，未來只會做得更多更好」。而對此網友並不買帳，底下一面倒砲轟「怎麼還有臉蹭」、「同志朋友是老了，不是死了」、「當初投什麼反對票，替別人決定」、「當年投反對的是就是你，我一輩子都會記住」、「當初最反對的人」等留言。