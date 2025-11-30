台灣北海岸擁有美麗景色，海岸周邊的渡假小屋也慢慢出現在求售市場，像是新北萬里的飛碟屋，就開價1680萬元，現在新北三芝也出現30戶海景別墅的售屋資訊，不過這些海景別墅僅是毛坯屋，沒有經過整理，宛如「戰地風」，開價卻是驚人的3.88億元！台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，這些別墅屋齡超過40年，而且年久失修，主要價值應該是超過2300坪的土地，算是「買地送屋」的土地交易。
30戶戰地風別墅＋2300多坪土地 開價3.88億元
根據房仲網售屋資料指出，新北市三芝區土地公坑有30戶海景別墅待出售，屋齡48.9年，建物共有828.33坪，土地則有2340.06坪，開價則是驚人的3.88億元。房仲網強調，該區域適合養老機構，是財團法人、建商最愛，也是目前市場唯一的全區海景別墅釋出，整體好規劃、用途多元。但這些別墅不僅是毛胚屋，更是年久失修、長滿雜草，也沒有門窗，需要花大筆費用整修。
去年成交不到億元 才1年就翻3倍以上
房產臉書粉專「詹詹自習看房事」表示，「在售屋網站上看到這則刊售訊息，差點以為自己看走眼」，開價3.88億元，相當驚訝，「我的老天兒！套句網友的口頭禪：『地下一定有石油。』我真的看不懂，一定是我資質駑鈍、悟性不足。」根據實價登錄指出，這筆物件在去年6月才成交，總價9500萬元，30棟建物為150萬元，其餘的9350萬元都是土地價格。
專家揭主要價值在土地 根本是「買地送屋」
對於三芝「戰地風」別墅開價3.88億元，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德笑稱「高興就好」。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中則表示，這些別墅屋齡超過40年，而且年久失修，因此主要價值來自於超過2300坪的土地，算是「買地送屋」的土地交易。
陳定中指出，該物件土地是以非都市計畫的山坡地保育區丙種建地為主，行情價依照臨路條件而定，臨幹道的方正土地，單價有機會超過6萬元，非幹道的臨路土地，則約2到5萬元，無道路可出入的土地，單價僅約1到2萬元，以該物件來說，現今的土地價值約1億元上下。
由於近年三芝有業者前往開發養生村，推估賣方是看好銀髮商機，所以開出高價測試市場接受度。不過山坡地保育區的丙種建地，開發上的限制較多，且該物件的所在區段，距離三芝市區也有一段距離，整體機能有待加強，因此潛在買盤相對有限。
