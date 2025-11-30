迎接12月，《NOWNEWS今日新聞》幫大家整理12月壽星生日優惠，射手座與摩羯座寶寶有口福了！免費飯店自助餐吃到飽享台北美福大飯店、台北君悅酒店、JR東日本大飯店、台北新板希爾頓酒店，咖啡優惠、手搖飲料「買一送一」喝星巴克、季緣茶飲、再睡5分鐘、茶聚，連鎖餐廳馬辣集團鐵板燒送蛋糕、王品集團火鍋5折，本文提供給讀者一次掌握。
📌12月壽星「飯店自助餐」生日優惠！
◾️台北君悅酒店：凱菲屋「4人同行壽星吃到飽免費」生日優惠
根據台北君悅酒店官網，生日壽星憑身分證件享優惠，當月三天前預訂「凱菲屋」或「彩日本料理」午、晚餐時段，享「4人同行壽星本人免費」優惠、可獲得精緻小甜點一份（每桌至少4位成人用餐，最高折扣享75折）。線上訂位點此進
提醒大家，年度優惠不得與其他優惠併用，亦不得累積凱悅天地點數；每卡每桌每餐期享一次優惠；每組訂位不適用於拆單或拆併桌消費；優惠折扣僅限餐費，服務費仍以原價10%收取；年度優惠不含早餐時段、外帶、包廂、包場活動、桌菜、酒水飲品、宴會廳、君悅精品、客房餐飲；年度優惠不適用特殊節日及客座主廚活動；座位依現場安排為主；特殊需求請電洽餐廳安排。
◾️台北美福大飯店：彩匯自助餐「4人同行壽星吃到飽免費」生日優惠
根據美福大飯店官網，彩匯自助餐廳推出壽星優惠，即日起至12月31日，12月壽星周五下午茶時段可享「4人同行一位壽星免費」；周一至周五午、晚餐時段則有「4人同行一位壽星半價」優惠。線上訂位點此進
包括現切牛肉、大海鮮味、日式生魚片、花壽司、美福招牌牛肉麵、泰式料理及主廚不定期更換的風味熱菜；餐檯區還規劃有印度料理區，由來自印度的師傅現做窯烤「印度烤餅」，融合多種香料的風味咖哩，並選用印度長米烹煮「香料飯」、搭配「坦都烤肉」等菜色。
人氣甜點區則提供有飯店與日本神戶交流的限定甜點，搭配多樣化常溫與冷藏甜品；冰淇淋區供應哈根達斯及莫凡彼兩大品牌冰品，品嚐冰品或甜點還可搭配法芙娜巧克力豆、手工軟糖、果乾等自助吧配料。
提醒大家，4人同行享1位壽星優惠，8人同行(成人)可享2位壽星優惠，依此類推；壽星本人需另收10%服務費；當月壽星請出示有生日及照片之正本證件；本優惠不得與其他優惠合併使用，同桌優惠亦不可並行，四人都必須符合滿131公分以上的成人價，方可適用；餐檯菜色不定期更換，實際菜色以現場為主。
◾️JR東日本大飯店：鉑麗安全日餐廳「4人同行壽星吃到飽免費」生日優惠
根據JR東日本大飯店官網，即日至12月30日，Brilliant鉑麗安全日餐廳「壽星專屬」優惠用餐歡樂慶生，活動期間四人（含）同行午餐與晚餐，可享當月乙位壽星免費（服務費以原價計費）。線上訂位點此進
提醒大家，12月24日 & 12月25日除外；本專案不得與其他優惠或餐券合併使用，折扣為壽星本人，服務費以原價計費。
◾️台北新板希爾頓酒店：悅市集「4人同行壽星吃到飽免費」生日優惠
根據台北新板希爾頓酒店官網，即日起至12月30日，凡當月壽星用餐，享四人同行「一人免費優惠」。線上訂位點此進。
提醒大家，四人同行一人免費，八人同行需兩名壽星，方可享兩人免費，以此類推；此優惠恕不適用於連續假日及特殊假日；每次每組訂位限使用一種優惠（餐券亦屬於優惠方案），恕無法拆單或拆桌使用，優惠方案限10人以下訂位使用，超過限制之人數請恕無法享有折扣；活動需出示有效身份證件，且12歲（含12歲）以上賓客計入優惠，兒童12歲以下，不計算於優惠人數內，服務費恕不另折扣；需提前一日訂位，並於訂位時告知使用此方案；若有臨時調整以現場公告為主，恕不另行通知。
📌12月壽星「手搖飲料」生日優惠！
◾️星巴克：星禮程會員壽星「買一送一」好友分享券！送切片蛋糕
根據星巴克官網，星禮程綠星級、金星級會員可享生日壽星慶賀禮，生日當月享有行動預點專屬「好友分享券」回饋乙張（僅限於APP行動預點服務點購使用）；生日當月享有點購中杯以上飲料「獲贈切片蛋糕」乙片；生日當月享「指定商品85折」優惠乙次（飲料、糕點及隨行卡等服務性商品除外），活動內容以門市及網站公告為準。
◾️再睡5分鐘「當月壽星」送買一送一券！
根據Ocard 生活饗樂平台官網，再睡5分鐘當月壽星送「買一送一券」乙張！生日禮會在生日的前10天自動發送到品牌會員的禮物券專區，記得要在生日前10天內註冊成功才領得到。
◾️季緣「當月壽星」送買一送一券！
根據Ocard 生活饗樂平台官網，季緣茶飲當月壽星送「飲品買一送一」生日禮券乙張！提醒大家，會在生日當月贈送生日禮券一張，可享任一飲品買一送一優惠，領券後僅有七天效期，記得要在效期內使用完畢。
◾️茶聚：當月壽星「指定飲品買一送一」獨享優惠電子票券
根據茶聚官網，會員專屬生日禮，當月壽星獨享優惠「買一送一」！憑電子票券兌換；指定飲品每人限兌換一組。
提醒大家，請加入會員並完整填寫會員資料，即可獲得10點，並享有會員生日優惠，由系統於「生日當月1號」統一發送，生日購物金限當月使用完畢，會員資料填寫後無法異動，請確實填寫，當月加入的會員隔年才領得到生日禮唷。
📌12月壽星「連鎖餐廳」生日優惠！
◾️馬辣集團：新品牌「初海和牛鐵板燒」12月生日優惠！當月壽星會招待專屬蛋糕或主廚甜點ㄧ份。線上訂位點此進
◾️王品集團12月壽星專屬生日禮！王品瘋美食APP，2025年11月25日將會自動派發專屬生日禮至12月壽星「我的票匣」中；2025年11月25日起註冊為12月壽星的新會員則會即時發送。
夏慕尼：憑券內用消費單客套餐88折。原價10%服務費另計，單筆消費每人每次限兌換乙份。
西堤牛排：憑券內用消費獨享單客經典套餐88折。主餐升級加價亦適用，原價10%服務費另計，單筆消費每人每次限兌換乙份。
原燒：當月壽星內用獨享單客套餐（單人／雙人／三人）88折優惠；外帶單筆消費金額滿2000元享88折優惠。單筆消費每人每次限兌換乙份，原價10%服務費另計，外帶使用不另收服務費。
和牛涮：憑券內用消費憑券享頂級和牛套餐享單客9折。原價10%服務費另計，單筆消費每人每次限兌換乙份。
肉次方：憑券內用消費享指定套餐單客9折。原價10%服務費另計，單筆消費每人每次限兌換乙份。
王品牛排：憑券內用或外帶，消費單客王品經典套餐1590元／饗宴套餐1790元／盛宴套餐1990元，套餐價88折優惠。內用10%服務費另計，本票券可適用於外帶自取，外帶不收取10%服務費，單筆消費每人每次限兌換乙客。
聚日式鍋物：生日當天憑券內用消費享「單客單人套餐5折」；非生日當天（於使用效期內）憑券內用消費單人套餐或雙人套餐，打卡即贈「富士肉肉山」乙份（限雪花豬肉）。須出示證件，原價10%服務費及湯頭加價費用另計，不含自助吧低消，單筆消費每人每次限兌換乙份，優惠僅限壽星本人擇一使用。
藝奇：憑券內用消費享單客套餐88折。主餐升級加價亦適用，副餐加價升級與單點酒水/飲品另計，內用原價10%服務費用另計，限壽星本人使用不得轉讓，優惠不得兌現或找零，單筆消費每人每次限兌換乙份。
陶板屋：憑券內用消費享單客和風洋食套餐88折。內用原價10%服務費及主餐、附餐升級費用另計，單筆消費每人每次限兌換乙份，淘氣小屋餐不適用。
品田牧場：憑券內用消費享單客338元套餐88折。內用原價10%服務費另計，單筆消費每人每次限兌換乙份。
阪前鐵板燒：憑券內用消費1880元套餐乙客即贈「水果寶石生乳捲」乙份。單筆消費每人每次限兌換乙份。
資料來源：台北美福大飯店、台北君悅酒店、JR東日本大飯店、台北新板希爾頓酒店、星巴克、季緣茶飲、Ocard 生活饗樂平台再睡5分鐘、茶聚、馬辣集團、王品集團
