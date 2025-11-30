LINE Pay旗下電子支付服務「LINE Pay Money」將於12月3日下午3時正式上線，剩下不到2天時間就將湧入超過千萬名用戶。對此，《NOWNEWS》今日新聞就整理出「LINE Pay Money」上線之後，對於LINE Pay用戶的影響，讓您一次看懂，輕鬆完成轉移工作。
LINE Pay Money 是什麼？
LINE Pay公司宣布，自2025年12月3日下午3點開始，新一代「LINE Pay Money」服務正式上線營運，LINE Pay Money可用於LINE Pay儲值、提領、轉帳、繳費等日常生活實用功能。
LINE Pay Money 是LINE旗下的電子支付服務，跟目前市場上街口支付、全支付一樣，過去的LINE Pay僅算是第三方支付，要透過一卡通 (iPASS MONEY)進行轉帳儲值等，不過雙方在2025年底將進行分家。
LINE Pay Money上線之後要怎麼轉移？
LINE Pay官方表示，LINE Pay Money 12月3日下午3點正式開啟服務之後，LINE Pay用戶只要將LINE更新到15.18.1版本以上，並備妥身分驗證資料，如身分證居留證，並完成金融驗證，即可快速開通成為「LINE Pay Money」帳戶會員。
一卡通持續經營LINE市場！下載獨立APP繼續用
不過，一卡通近期也宣布， LINE多達720萬用戶的原帳戶儲值金、設定資料與交易紀錄，皆安全且完整的保留在一卡通 iPASS MONEY 帳戶中，未來僅需提前下載 iPASS MONEY APP ，即可於 LINE 內連結錢包、轉帳及繳費等相關服務。目前 iPASS MONEY 所有錢包服務也已整合至一卡通獨立 iPASS MONEY APP，只要使用手機號碼一鍵登入 APP，原帳戶儲值金包含好友轉帳、生活繳費、消費支付及乘車碼等所有原來的功能，都能繼續使用。
LINE Pay Money之後4種使用情境一次看懂
LINE Pay Money上線之後，未來LINE Pay 用戶將分成4種主要使用情境，完整如下：
第一種：純刷卡派
只用 LINE Pay透過信用卡支付的人，雖然12月3日LINE Pay Money上線之後，仍可只使用「第三方支付」， LINE Pay不會強制用戶升級。
第二種：轉帳收款派
習慣在 LINE 聊天室轉帳給朋友，或繳交生活規費的LINE Pay用戶，則是建議在12月3日當天立刻完成「LINE Pay Money」註冊開通後才能繼續在 LINE 裡面轉帳、收款、繳費，還可累積 LINE POINTS。
第三種：一卡通忠實用戶
iPASS MONEY用戶主要使用帳戶內的餘額，或使用乘車碼搭車，較少使用 LINE Pay 信用卡介面，則建議盡快下載「iPASS MONEY APP」，未來轉移到獨立 App 後，原有的餘額、轉帳、繳費、乘車碼功能皆可正常使用。
第四種：全新用戶
過去從未註冊過 LINE Pay 的新用戶，無論你只是想綁信用卡付款，還是要轉帳，系統都會要求你註冊新的電支帳戶 (LINE Pay Money)。
資料來源：LINE Pay、一卡通
