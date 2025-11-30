我是廣告 請繼續往下閱讀

日本首相高市早苗近日一席「台灣有事」論引發中日關係緊張，前總統馬英九更怒批高市躁進。對此，資深媒體人劉寶傑今（30）日投書《上報》指出，現在以馬英九為首的政治人物不斷強調《憲法》就是一中、一國兩區，有種就修憲，根本是把台灣人的痛苦當成要害，死命攻擊；現在誰主張一中，主張兩岸是內政問題，誰就正在為中國攻台掃除路障。劉寶傑今指出，電影《教父》中，馬龍白蘭度對艾爾帕西諾說：「記住，誰提議讓你去參加巴吉尼（Barzini）安排的和談，誰就是叛徒。別忘了這點。」同樣地，現在誰主張一中，主張兩岸是內政問題，誰就正在為中國攻台掃除路障。中國能不能犯台？敢不敢犯台？武力準備、軍事實力的差距固然是關鍵因素，但更重要的是國際社會的認知：台海戰爭是內政問題？還是國際安全問題？這是中國現今政治作戰的重中之重。劉寶傑表示，如果中國的政治作戰發生效果，兩岸被定調是內政問題，是中國人的家務事，中國不但會打，而且馬上就打。但如果國際認為兩岸兵兇戰危，涉及區域安全，非中國內政事務，中國的軍事作為就不得不躊躇再三。高市早苗的發言，之所以讓中國氣急敗壞、鋪天蓋地地反擊，就是高市破了中國的政治宣傳。劉寶傑直言，高市說的「台灣有事可能會讓日本進入存立危機事態」明確定調，兩岸衝突跟香港問題不同，不是你中國的內政問題，日本有出兵空間，如果日本的態度定調，美國亦是如此，兩岸進入軍事戰爭，中國要面對的不是台灣，而是周邊國家的介入。所以兩岸會不會戰爭？除了台灣避免挑釁，逼中國非打不可之外，更重要的是不能接受兩岸是內政問題，不能被一個中國的框架框住。劉寶傑更指出，如果台灣自己都接受一中，接受兩岸問題是中國人自己的問題，根據 《聯合國憲章》第二條第七項「不干涉內政」原則。台灣只能在沒有外援的幫助下，單獨面對中國。這時候你是中國，你會不攻台嗎？劉寶傑認為，兩岸的戰爭早已開打，中國現在對日本所做的一切都是政治作戰的一環，中國發兵前要先營造有利的勢，以威脅利誘，逼迫世界認同台灣問題跟香港問題一樣，都是內政問題，這才是中國犯台的最大障礙，這個障礙一除，隨時都是發兵的時刻。劉寶傑說，現在以馬英九為首的政治人物不斷強調憲法就是一中，就是一國兩區，有種就修憲，這根本是把台灣人的痛苦當成要害，死命攻擊，台灣人接受現狀，接受這部憲法是不得已的結果，是打落牙和血吞，是台灣人在夾縫中不得不然的選擇，馬英九當然知道台灣人的為難，但他還是選擇為難台灣人。