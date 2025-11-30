我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃靖倫（如圖）原本想幫表弟尋覓對象，結果找到的對象，變成自己的太太。（圖／年代提供)）

新加坡歌手黃靖倫當年以獨特唱腔在《超級星光大道》走紅，42歲的他近日久違現身螢光幕，錄製節目《聚焦2.0》時，被眼尖觀眾發現整個人「像吹氣球般」腫了一大圈，與過去精瘦模樣判若兩人。雖然身形發福，但這或許是「幸福肥」的代價，他過往誤打誤撞，幫表弟把妹竟變成自己太太的故事，以及婚後陪產令人噴飯的天兵行徑，再度成為外界討論話題。黃靖倫過去曾在《小姐不熙娣》提及，他和太太的姻緣其實是一場美麗的誤會。疫情前他的表弟來台旅遊，身為哥哥的他盡地主之誼帶表弟去酒吧放鬆一下。當時是星期一，酒吧人不多，黃靖倫一眼發現一位外型亮眼的女生，他帶著原本想幫單身表弟製造機會的心態，硬著頭皮上前搭訕。黃靖倫覺得自己是歌手，有一定的知名度，但搭話後對方完全不認識他，他覺得很好奇，怎麼會有人不認識自己，決定要讓對方好好認識自己。沒想到聊著聊著不得了了，黃靖倫發現對方是空服員，個性開朗大方又愛笑，聊著聊著，反而是幫表弟撩妹的自己卻暈船了。最終表弟沒追到，黃靖倫卻成功「攔截」，把原本要介紹給別人的女生娶回家當老婆。雖然相遇的故事很浪漫，但婚後黃靖倫卻是個讓人哭笑不得的鋼鐵直男。黃靖倫老婆曾在《單身行不行》大爆料，懷第一胎在醫院待產時，因為宮縮頻率密集，痛得死去活來，身心都處於極度崩潰邊緣。沒想到這時，陪產的黃靖倫心裡卻惦記著晚上的飯局，竟天真地對老婆說：「我看妳一時半刻也還沒要生，我有個重要聚餐，不然我去吃個飯，等等就回來。」最扯的是，他還真的跑出去吃飽喝足才回醫院。一進病房看到老婆還在痛、還沒生，他非但沒安慰，還補了一句：「妳看吧！其實妳到現在都還沒生，所以我出去吃飯也還好嘛。」超白目發言讓老婆至今想起來都想翻白眼，也讓粉絲笑虧：「這還能不離婚絕對是真愛」、「根本是地獄級別的豬隊友」。