▲坤達（如圖）被目擊參加邱澤、許瑋甯婚禮。（圖／記者劉松霖攝）

藝人邱澤、許瑋甯透過電影《當男人戀愛時》假戲真做，兩人在2021年登記結婚，今年生下一名兒子Ian，兩人28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，超過400位賓客到場同歡，藝人好友懷秋、陳美鳳、藍心湄、王陽明、湯志偉等也共襄盛舉，曾和邱澤合作多部戲劇的柯佳嬿也來到現場，而她的老公坤達日前陷入逃兵爭議中，也被發現低調現身，掀起網友討論。一名網友從女星Gigi的IG限時動態中，眼尖發現陷入兵役爭議的坤達疑似有到邱澤、許瑋甯的婚禮現場，「靠柯佳嬿的手機殼挖到了一秒模糊的夫妻同框」，畫面中，柯佳嬿留著齊瀏海，拿著白色手機殼；坤達則站在他旁邊舉著手機在拍照，不過因為自己尚在爭議風波中，所以他完全沒有在社群曝光有去參加好友婚禮的消息。Energy成員坤達、書偉捲入閃兵風波，上月23日團體宣布休團，本月14日2人遭到起訴，檢方求刑2年8個月，演藝工作全面暫停，團體動向備受關注。許瑋甯、邱澤在婚禮上換了三套衣服，兩人在所有來賓面前交換誓詞，邱澤說希望兒子都像老婆：「我希望他（兒子）可以愛我們，就像妳愛家人一樣。」並表示認識了許瑋甯之後，才知道有了在乎的人，才是家：「我希望下輩子經過妳身邊，妳可以認出我，我會照顧妳陪伴妳，成為妳最堅強的後盾，在妳最需要的時候成為妳的依靠，我愛妳至死不渝。」許瑋甯則提到對邱澤的動心瞬間，第1次是兩人有許多一樣的書，第2次是一起散步；第3次則是邱澤主動問她「妳想做我女朋友嗎」，最終極的心動，是邱澤知道她怕冷，特別跑上跑下為自己燒水，放了一整個浴缸的熱水讓她取暖，最後她甜蜜告白最後，「我很愛你，我想永遠跟你在一起的時候，都能變回像小孩子那樣的快樂幸福。」