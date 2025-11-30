台灣最強遊樂園競爭更激烈了！多數台灣人想到要去遊樂園玩，第一時間都會浮現「369」口訣，也就是學生時代必定造訪過的劍湖山、六福村與九族文化村。不過，根據觀光署公布的2025最新統計數據，目前台灣最多遊客人潮的遊樂園冠軍為「義大世界」，在9個月內就吸引364萬名遊客；第二名則由台中「麗寶樂園」緊追在後，雙方競爭可說進入白熱化。至於老牌樂園中表現最佳的「六福村」，則以76萬人次穩居第五名位置。
台灣最強遊樂園穩住了！義大世界超車麗寶榮登冠軍
根據觀光署最新公布數據，台灣遊樂十大遊樂園今年1月至9月的人潮統計，由高雄「義大世界」吸引364萬遊客榮登冠軍，第二名則是2024年冠軍「台中麗寶樂園」，以345萬人次緊追在後，還剩3個月時間能夠追趕，競爭相當激烈。第三名則是近年竄起的新星苗栗「尚順育樂世界」，吸引253萬人次成為第三大樂園，完整榜單如下：
2025台灣遊樂園景點觀光人次排行（統計期間1~9月）
第一名：義大世界，364萬9501人次。
第二名：麗寶樂園，345萬7847人次。
第三名：尚順育樂世界，253萬7374人次。
第四名：臺北市立兒童新樂園，140萬7877人次。
第五名：六福村主題遊樂園，76萬2076人次。
第六名：劍湖山世界，67萬3993人次。
第七名：小人國主題樂園，42萬8571人次。
第八名：遠雄海洋公園，36萬7085人次。
第九名：小叮噹科學主題樂園，33萬1879人次。
第十名：雲仙樂園，12萬8586人次。
台灣遊樂園榜單大洗牌！義大、麗寶搶冠軍寶座
事實上，近年來台灣遊樂園票價逐步上漲，因此吸引人潮的方式都變成祭出票價優惠來維持熱度。不過，榜單上的前兩名義大世界與麗寶樂園，則是變成像是複合式度假區的存在，兩地除了遊樂園之外，附近都還有購物中心以及飯店住宿設施，複合式度假區的魅力，再加上都位於交通方便的地點，讓傳統「三大天王」且都位於郊外的遊樂園劍湖山、六福村與九族文化村難以匹敵。
此外，麗寶樂園目前落後義大世界約19萬人次遊客，但麗寶樂園將在2025年12月20日舉辦YTR蔡阿嘎與二伯主辦的「2025 hahababy擁抱點點路跑RUN」，兩天活動預期將擠進大批人潮，因此麗寶還有機會爭奪最強樂園冠軍寶座！不過，義大世界也有招牌的999秒跨年煙火秀活動，很有可能在年末幾天穩住冠軍之位。
至於衝上第三名的尚順育樂世界，則是主打全室內遊樂設施，「不受天候影響」讓他們能穩定吸引客人，就算雨天也不會讓家長取消行程。同樣地，尚順育樂世界也是與購物商城結合的遊樂園，單純以遊樂園型態能突破百萬觀光人次的，則只有位於台北市士林的兒童新樂園。
傳統遊樂園還在努力！六福村祭「免費入場活動」
不過，傳統遊樂園業者們可沒有坐以待斃！六福村主題遊樂園在11月中旬就宣布「免錢衝一波」，一直到12月底連6個周末，號召台灣常見的菜市場名，包含家豪、淑芬、雅婷、建宏、志強等，享有免費入場的優惠，同行者也有門票799元優惠價。
此外，六福村目前也正舉行「黑色耶誕降臨」活動，一直到明年1月2日為止，每天都有2次遊行活動，還有12公尺高耶誕樹、耶誕老公公見面會等特殊活動，用實際優惠來吸引民眾前往一日遊。
最後總結來說，只剩下10月至12月的數據尚未結算，高雄「義大世界」是否能穩住2025最強遊樂園的寶座，而台中「麗寶樂園」是否能在12月完成逆襲，成為全台灣關注的焦點。
