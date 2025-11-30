我是廣告 請繼續往下閱讀

世界盃資格賽首戰不敵日本後，中華男籃今（30）日在新莊體育館恢復訓練，備戰12月1日在主場迎來的第二回合對決。面對上一戰遭遇的全場壓迫、防守溝通問題以及失誤爆量的窘境，「台灣隊長」陳盈駿在訓練後受訪時坦言，日本的團隊作戰堪稱完美，不過中華隊已經重新檢討並積極調整，而作為老大哥，他也自認有責任在困難時刻「站出來」。世界盃資格賽中華男籃28日在客場交手日本男籃，卻從開賽起便陷入對手全場壓迫的窒息式防守，失誤與籃板雙雙失守，讓比賽節奏完全落入日本掌控。儘管高柏鎧火力全開，全場攻下23分苦撐隊伍，林庭謙也在第3節強勢爆發，但中華隊整體攻勢仍顯停滯，最終無力逆轉頹勢。反觀日本隊則在渡邊雄太與霍金森領軍下多點開花，攻守兩端展現成熟與強度，成為決定勝負的關鍵，終場中華隊以64：90不敵日本。針對今天的訓練內容，陳盈駿表示，教練團有帶球員重新回看比賽影片，並針對上一戰的防守問題進行討論：「今天主要是看一些上一場比賽的影片，做一些總結跟檢討。教練在場上也擺了一些戰術做調整。」談到上一場首節就發生9次失誤的困境，陳盈駿說道：「他們（日本隊）給的壓力真的非常大，整體防守強度也給我們帶來很大的困難。」上一戰日本的全場壓迫讓中華隊後場持球吃盡苦頭，陳盈駿也說，明日在新莊的第二戰，後場推進勢必要有所調整，不會只有後衛線承擔過半場的壓力：「我們帶球的人其實很多，所以會看能不能先透過其他人把球帶過半場，減少後衛線的壓力。過半場後再進行組織，這樣可以讓進攻更順。」被問到是否有作為老大哥、必須站出來的感覺時，陳盈駿承認一定是有，他說：「還是要鼓勵大家保持信心，就算對手實力真的很強。」陳盈駿也說日本隊實力真的很頂尖，但中華隊也必須針對上一場的破綻做出調整：「我又再看一次比賽回放，他們整個團隊作戰堪稱完美，每個人在跑位、配合上都很到位，造成我們防守端有很大困難。上一場有些溝通不清楚、發生錯位，就是因為他們不停在動位，所以我們場上的專注度要更好，溝通也要更確實。」他強調，中華隊必須用更高專注度去面對日本不斷移動、極具侵略性的戰術：「接下來就是看我們怎麼阻止他們的掩護跟搭配。」明日中華隊將回到新莊體育館迎戰日本，球迷的加油聲無疑將成為球隊最重要的後盾。隨著12人名單仍可調整，也期待中華隊能在主場打出截然不同的內容。