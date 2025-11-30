我是廣告 請繼續往下閱讀

因罹患胃癌第4期而抗癌6年的唐玲，經過歷經8次化療，手術切除2/3的胃，目前狀況穩定，而且要準備報考階健康管理師。今（30）日她出席2025抗癌健康嘉年華活動，坦言對於盛傳將於12月出院、之前在治療血癌的沈玉琳很有信心，大讚他很有勇氣面對自己的病況，也期待他之後在節目上用一貫的無厘頭詼諧方式分享療程。唐玲表示自己很佩服沈玉琳，非常勇敢，能夠馬上面對自身的病情，而且跟大眾公開，又很快處置，找到自身信賴的團隊，專心治療，不像她在診斷罹癌時，只想祕密抗癌，不想讓人知道，承受不起外界的眼光。她很期待回歸節目上，用無厘頭的幽默說法來講自己的治療過程，形容：「在他的口中一定是另一個奇幻旅程。」目前唐玲大概每半年要再檢查一次，3個月會回醫院接受藥物治療，表示體內無法自行合成維生素B12。她不諱言很多人的抗癌過程都會經歷很慘、很苦的階段，希望以自身的經驗帶給病友正面的力量。她今日的服裝看來熱情性感，是以過去扮演鋼管女郎的戲服，加上新打造的后冠、紅色羽翼組合成有巴西嘉年華森巴女郎感覺得造型，認為這也象徵女性重生、得到新的力量，透露過去也曾經會困擾自身未婚、沒生育，後來膽被切掉，也沒了子宮與卵巢，反而從生子的束縛解放出來，現在對於感情隨緣，不排除談正向的戀情。昔日唐玲曾與辛龍傳過緋聞，被問到對方近期逐漸走出喪失妻子劉真的傷痛、發單曲復出，唐玲表示當初他們結婚，自己就曾開心祝福，倒是沒有注意到辛龍回歸演藝圈，彼此也久未聯絡，寧可把時間放在和目前的自己有緣的事情上。之前唐玲為了想更了解自身的健康狀況，去研究相關的知識，因此還通過了低階健康管理師的考試，接著要向高階健康管理師的路上邁進，會開始上課、考試，不得不推掉戲劇邀約，也跟不少賺錢的機會說拜拜。她強調如果考到證照，能夠經營的業務不少，暫時不想為收入擔憂。她仍有戲癮，會和YouTuber合作拍短影音，也演出舞棍阿伯的MV，在這段暫不能接戲的時光，仍然維持一些戲劇表演上的滿足。