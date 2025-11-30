我是廣告 請繼續往下閱讀

▲濱崎步上海演唱會取消，粉絲只能自嘲機票和酒店費用如打水漂，同時也對被取消的原因有諸多揣測。（圖／翻攝自抖音）

日本歌手濱崎步原定於上海舉行的演唱會，在開演前夕無預警宣布取消，震撼演藝圈。儘管停演理由眾說紛紜，但讓粉絲無法接受的是，主辦單位公布的後續處理方案僅退門票款項，最高票價為2580元人民幣，相當約11400元新台幣。這對許多從外地、甚至國外飛往上海的死忠歌迷而言，機票與飯店住宿費用求償無門，只能自行吸收，有粉絲自嘲機票和酒店如同打水漂，「下三濫的手段，全用在自家孩子身上了。」針對濱崎步 2025 亞洲巡迴演唱會上海站取消一事，主辦單位克萊可文化在11月28日發布正式公告，證實演出因「不可抗力因素」無法舉行，並公布退票機制，「對於演出取消給觀眾帶來的不便，我們深表歉意，敬請諒解！已經購買本場演出門票的觀眾朋友，無需任何操作，我們已啟動退票機制，票款將於30日內按原支付路徑全額退回。感謝各位觀眾的理解與支持。」主辦單位的退票機制，沒有提及手續費及其他相關補償措施，僅提及會原路徑退款，也就是說，按照每個人購買的票價不同，最高退約11400萬元新台幣。抖音平台就有歌迷對於主辦方的處理態度感到心寒，自嘲表示：「酒店機票全打水漂了。」還有粉絲看到濱崎步對著空無一人的場地演唱的畫面發出感嘆，「如果早知道是這種結果，我願意花1萬人民幣（約台幣4.5萬元）看她的演唱會，哪怕只有我一個觀眾。」不過底下有抖音用戶不認同，冷回：「移民日本吧。」除了退票爭議，演唱會取消的真實原因也引發外界揣測。社群平台上流傳著「契約精神，全場最靚」的影片，畫面中舞台燈光全開，看似一切準備就緒，配上「上海欠你一場演唱會」字樣，暗指濱崎步本人其實已經準備好要上台。評論區更是眾說紛紜，有人意有所指地評論：「濱崎步是不是不懂魚頭酒？」意思是在應酬或潛規則上不懂規矩而得罪人。不過還是有粉絲心疼表示：「只能說通過此舉可以看出她是有職業精神的，不給敵人輸送打向自己孩子的子彈，才是我們自己家長該做的。」將矛頭全指向主辦方或當地審批單位。濱崎步的上海行畫下遺憾句點，而粉絲承受的經濟損失與情感傷害，恐怕短時間內難以平復。根據《NHK》報導，濱崎步上海演唱會的突發取消，恐與近期中日政治氣氛緊張有關。報導指出，由於日本首相高市早苗本月在國會針對「台灣有事（台灣緊急事態）」發表相關言論，引發中國當局強烈反彈，導致近期多位日本藝人在中國的演出接連遭到取消或延期。雖然主辦方引用「不可抗力」作為取消理由，但外界普遍解讀這是北京方面對日本政治言論的抵制效應。面對突如其來的變故，濱崎步在社群媒體上難掩錯愕，透露自己是在週五早上才突然被要求取消活動。她坦言至今仍無法置信，甚至找不到言語形容此刻心情，無奈表示目前只能透露這些，請求外界諒解。