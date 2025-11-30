我們有一些陣容上的變動，原因大家也知道

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲世界盃資格賽首戰不敵日本後，「台灣隊長」陳盈駿在訓練後受訪時坦言，日本的團隊作戰堪稱完美，不過中華隊已經重新檢討並積極調整，而作為老大哥，他也自認有責任在困難時刻「站出來」。（圖／記者葉政勳攝 ,2025.11.30）

中華隊陣中唯一真正「高大」的四號位就是曾祥鈞，其他球員體型較偏小

▲世界杯男籃資格賽中華隊1日將在主場新莊球場對戰日本國家隊，中鋒曾祥鈞積極練球備戰。（圖／記者葉政勳攝 ,2025.11.30）

▲世界杯男籃資格賽中華隊1日將在主場新莊球場對戰日本國家隊，中華隊積極練球備戰。（圖／記者葉政勳攝 ,2025.11.30）

世界盃男子籃球亞洲區資格賽中華隊將於12月1日在新莊體育館迎戰日本隊，這是雙方在首戰於神戶交手後的第二回合對決。上一戰中華隊以64：90吞下大敗，籃板更以33：49大幅落後，成為比數差距拉開的主要原因之一。面對主場再戰日本，總教練圖齊今（30）日受訪時明確表示：「。我希望名單會很快正式宣布，因為我現在並沒有被允許公開宣布任何調整。」暗示第二戰陣容勢可能有所調整。針對外界關注的「一大四小」陣型是否會調整，圖齊則給出明確回應。他強調，中華隊過去也曾以此陣型贏球，因此籃板落後並非單純因為陣型造成。他表示：「有些時候我們打得太急、有時候搶不到籃板，有時候該主動攻擊時沒做到。上一場給了對手太多空間，，像是專注度、卡位、一對一身體對抗，這些都必須更好。」圖齊指出，本屆資格賽的比賽強度明顯比過往更高，球員必須調整心態應戰。「，每位球員都要問自己：『準備好了嗎？』」他表示。至於陣容配置，圖齊透露，中華隊其實擁有多種調度方式，其中包括讓曾祥鈞（Jack）在四、五號位之間調整位置，以因應不同對位需求。「如果四號位在身體對抗上被壓制，我們就會換上另一個大個子。」他說明，，強調球隊具備不同陣型的選擇。「很多時候我們用四小陣容也贏了很多比賽，但這不代表它永遠有效，所以我們必須找到平衡。因為我們也曾在輸掉籃板的情況下，仍然贏球。」圖齊如此說道。他也坦言，他說：「我們陣中沒有傳統的大四號，不過我們能用不同方式因應比賽。」談到防守，圖齊強調全隊必須提升，而不是依賴個別球星撐場面。「。每位球員都應該準備好成為主角，有時候可能是Benson（林庭謙）、有時候是Ray（陳盈駿），每個人都很重要。」圖齊亦指出，中華隊向來會依據賽事性質調整陣容，本次與過去不同的邀請賽或國際賽的配置都各自獨立，但球隊有信心在調整之後仍能保持競爭力。中華隊將於12月1日主場迎戰日本，球迷期待在陣容調整與主場優勢加持下，中華隊能展現不同面貌，力拚首勝。