《上報》昨（29）日公布2026高雄市長最新民調結果，其中，綠委邱議瑩以51.9％支持度大幅領先藍委柯志恩23.7％，更分別領先其他綠營的擬參選人。對此，時常針砭時事的知名小草、精神科醫師沈政男表示，《上報》的抽樣少算了藍白支持者，柯志恩實際支持度應有44.7％，他因此認為柯志恩與民進黨可能候選人的差距在5％左右。沈政男昨發文指出，該民調一出，柯志恩馬上說：「不值得參考！」因為這份民調中的民進黨支持者為47.6％、國民黨支持者為8.4％、民眾黨支持者為4.7％，顯然偏離了大家的認知。但問題是，柯志恩的民調，應該是多少？沈政男認為，首先，看這類民調要先看政黨支持度。而以全國來說，目前的合理數據應該是藍白加起來高於綠營幾個百分點，最差也要打平，最高不會高過10％。問題是，高雄市呢？藍白與綠營的政黨支持度該是多少？沈政男說，《TVBS》的民調顯示，大約打平。如果不相信，那麼就看2024立委選舉，高雄的不分區政黨票：結果也是如此！而且藍白加起來還稍微贏過綠營。因此，《上報》那一份民調顯然在抽樣上，少算了藍白支持者47.8％減掉13.1％，等於24.7％；再來，藍白支持者支持柯志恩的比例約為八成五（20％）。因此，柯志恩的合理支持度應該是：23.7％加21％，等於44.7％。所以說，以《上報》民調推估，柯志恩與民進黨可能候選人的差距在5％左右。因此，沈政男認為，這跟《TVBS》或《鏡報》先前的數據類似，因此，應該就是目前的選情態勢。所以說，柯志恩在這一局大有可為！