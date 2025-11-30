我是廣告 請繼續往下閱讀

在日本首相高市早苗發表「台灣有事」相關言論後，日本與中國關係急劇惡化。北京廣播電視台旗下媒體《北京時間》25日發表評論文章，表示絕對不能低估日本對中國搶先發動偷襲的可能性，更稱中國面對的是「明顯弱於中國」的對手，「常規武器都夠滅它們好幾個來回」。《北京時間》日前發表題為「4點分析日本為啥總喜歡偷襲，日本會不會偷襲中國」文章，先是提到了日本小泉進次郎在23日時視察石垣島和離台灣最近的與那國島，揚言將加速部署防空飛彈。而日本執政黨自民黨也正試圖修改「無核三原則」並在九月份宣布計劃在九州地區部署射程超過1000公里的改良型12式陸基反艦遠程導彈。文章直言，「日本針對中國的軍事部署正在步步推進，這已經是現實」。文章列出日本歷史上「不宣而戰、偷襲冒險」的例子，包括甲午海戰、旅順口海戰、九一八事變、七七事變、偷襲珍珠港等，指日本「先後挑戰中國、俄國和美國，每一次偷襲的都是體量遠超日本的對手。」文章分析原因稱，首先是日本民族性的因素，他們長期在火山、地震、海嘯、火災的威脅中，在小島孤立封閉環境裡形成了一種特殊的個性，他們覺得今天不死就是明天死，早晚要死，死前一定要作一下才不枉此生。其次是日本資源匱乏，面積狹小，缺乏長期戰爭的能力。所以，他們傾向於精心策劃「賭國運」式的偷襲，企圖一舉奠定勝局，避免陷入消耗戰。第三，日本已經形成了偷襲致勝的戰略文化和軍事思想，制定於1901年的《海軍要務令》是日本第一部正規的海上作戰綱領，裡面主要的指導思想就是強調先發制人、集中兵力決戰，現在依然是日本海軍戰術思想的基石。第四，日本二戰後一直依賴美國的庇護，那是因為美國主要想利用它守住第一島鏈，而一旦台灣正式回歸，中國進出大洋的通道就徹底打開，日本對於美國的戰略價值就大大縮水，這是日本難以承受的。「所以，高市早苗一上台，就立刻出來在台海問題上挑釁，想主動去綁在美國大腿上，可是美國沒上當，也沒接茬，這會讓日本更加焦慮」。文章表示，「綜合這些因素看，絕對不能低估日本對中國搶先發動偷襲的可能性。」文章續指，中國可以從這兩方面進行防範。第一，要相信從國家層面，早就做好了各種準備和預案；中國駐日本大使館援引「敵國條款」在X上發文，致函聯合國秘書長古特雷斯，表示中國將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，並向全體會員國散發。文章稱，第二，從國防部到各個戰區軍種相繼表態，這其實是實力的展示與意志的傳達。有網友稱中國應該修改一下核政策，其實根本沒必要，中國面對的是一個軍事實力明顯弱於中國的對手，「常規武器都夠滅它們好幾個來回」。