我是廣告 請繼續往下閱讀

▲世界杯男籃資格賽中華隊1日將在主場新莊球場對戰日本國家隊，後衛林庭謙（左）積極練球備戰。（圖／記者葉政勳攝 ,2025.11.30）

▲世界杯男籃資格賽中華隊1日將在主場新莊球場對戰日本國家隊，後衛林秉聖積極練球備戰。（圖／記者葉政勳攝 ,2025.11.30）

世界盃男子籃球亞洲區資格賽首戰，中華隊於11月28日在神戶以64：90不敵日本隊。12月1日兩隊將於新莊體育館再度交手，賽前攻下全隊次高14分的盧峻翔與首度披上中華隊戰袍的林書緯都在今（30）日受訪，談到自身調整與日本隊強度，直言「」，第二戰勢必得更快適應比賽節奏，也都提到要盧峻翔坦言，首戰壓力確實大，他今天特別再看了比賽影片進行檢討，也從教練團安排的戰術調整中找到方向。盧峻翔指出，中華隊首戰上下半場表現落差明顯，下半場其實修正不少問題，希望第二戰能延續該強度，同時減少失誤，「要降低這些無謂錯誤，才有辦法跟日本對抗。」他也談到日本隊的防守壓迫感，認為這次資格賽的強度遠高於以往國際賽，包括過去在東亞超級聯賽（EASL）對上日本球隊的體感都無法相比。「在世界盃資格賽這個強度，我感覺到更大的壓迫，所以必須更快適應。」在角色定位方面，，「要如何幫助控球減輕壓迫，讓他們能更舒服地去帶動整體進攻，我覺得這很重要。」他強調，第二戰會更專注於自己的角色，「不要給自己太多壓力，專心上場，把下半場的心態維持住。」首度替中華隊在正式國際賽亮相、寫下0分1籃板1助攻的林書緯，也坦言日本隊的強度真的很高。他認為，「我們沒有把這些細節處理好，所以第二戰一定要把這塊補起來。」林書緯坦言，第一次感受到世界盃資格賽的高壓防守，「。」他也透露自己過去未曾對位過日本目前這批主力，但透過首戰的經驗，已明白必須更快進入比賽狀態，「我們一定要在強度、反應、節奏上更快跟上。」