原民眾黨發言人李有宜今（30）早突宣布辭去黨職並退黨，將專注於博士班學業，並留下伏筆表示後會有期。對此，她稍早受訪被問及，退黨是否和主席黃國昌的三重蘆洲區辦公室主任周曉芸空降有關？她全面否認表示，很感謝選民支持，但她目前需要百分之百、心無旁騖投入學術，深怕不能完成博士學位。李有宜突然宣布為學業退黨，震驚政界，她今下午3時出面受訪指出，既然她要從事學術研究，就需要全心全意、百分之百、心無旁騖，才會選擇退出黨務和黨職。她也強調，自己於2021年入學，面對7年修業年限，必須趕快寫出論文，否則就會沒有博士學位。被問及是否會對她經營許久的三蘆選區感到可惜？李有宜表示，感謝選區朋友對她的支持，不過她個人很多能力也有不足，需要趕快完成博士學位，希望大家等等她，或許未來還會再見，目前大部分專注時間將放在學校。至於所謂「後會有期」是否留下2026選舉伏筆？李有宜表示，她也不排除任何可能性，但她退黨和黃國昌、周曉芸掛上競選看板沒有關係，純粹是她深思熟慮後的決定。而黨中央很多前輩、長官都打電話致意，也有慰留的意思，但她仍決定先退黨。針對有網友跑到周曉芸粉專底下謾罵，李有宜先對三蘆、五股選民和小草表示感謝，但也希望大家給所有有意參選的人一些空間和機會。