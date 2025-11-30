我是廣告 請繼續往下閱讀

台鐵引進的R200型新型柴電機車去年陸續上路，原定今年交車完畢，但因受到西班牙洪災造成立約商及供應商人員傷亡，導致仍有5輛尚未交車，預計明年8月前完成。台鐵公司推動10年購車計畫，逐步將列車汰舊換新，其中R200型柴電機車，台鐵斥資55.7億元購買34輛，2024年6月起投入2輛營運，牽引貨物列車並投入調車及客車救援，其餘則依時程陸續交車。R200柴電機車原定今年底全數交車完畢，目前尚有5輛還未交車。台鐵公司表示，2024年10月29日西班牙洪災造成立約商及供應商人員傷亡，並導致設備故障及場地積淤，屬不可抗力因素，致使交車時程延後，調整為2026年8月前全數完成。台鐵指出，截至目前已交付29輛，尚有5輛未完成交車。原訂114年全數34輛交付完畢，現調整為115年8月前全數完成。台鐵公司說明，將依實際狀況調整車輛汰換進度與運用方式，以確保不影響旅客疏運服務。R200是瑞士施泰德鐵路公司（Stadler Rail AG）於西班牙瓦倫西亞廠所生產的高性能柴電機車，搭載高達2700匹馬力的強大引擎，廢氣排放優於現行的移動污染源空氣污染物排放標準，台鐵引進，去年陸續上路。