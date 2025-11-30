有民眾在PTT發文表示，民生社區一直以來給人有文藝氣息、有生活感，是許多老台北人喜歡住的地方，但是現在很少能找到屋齡30年以內的房子，好奇民生社區還是台北人宜居首選嗎？許多人表示，「最頂的」、「雖然看起來房子都舊舊的，但其實會發現住戶素質高」，認為民生社區生活品質相當不錯。信義房屋民生店專案經理陳泓源也表示，民生社區整體環境舒適、機能佳、學區優，在地人更形容「土黏到讓人住了出不去」。
社區屋齡高、生活環境佳 眾認居民水準高
原PO在PTT發文指出，最近在看591，滑到民生社區時，就想到「有文青氣息、有生活感、很多老台北人愛這裡」，不過該區域的屋齡真的高，幾乎都是老公寓、舊華廈，要找到屋齡30年以內的房子很困難。這幾年中工在推都更，算是幫該區域注了一點活水，但看起來還是老屋當道，如果南松山計畫真的順利進行，整個民生社區搞不好真有第二春，「只是現在這時間點會進場的，是在買轉型潛力？還是買一份情懷？」
PO文一出，許多人紛紛認同民生社區居住環境良好，「最頂的」、「雖然看起來房子都舊舊的，但其實會發現住戶素質高跟相對單純，而且環境很好，晚上不會有太多吵雜聲」、「民生社區是多少人嚮往一輩子的目標好不」、「民生比天母還宜居，路又好開，還有人行道比較好走，居民水準比較高」。
沒車仍不方便、交通糟糕
不過有其他人認為，「民生社區穩定緩慢增值，學區不錯、機能好、文青氣息不錯」，但是「交通糟糕，停車不方便，除非有車位不然不怎樣」、「都更推不起來沒救」、「沒捷運又缺停車位大悲劇」、「問題是捷運，沒捷運就是不會考慮」。
全台首個美式街廓示範社區 近一年成交價達95.19萬元
根據樂居網實價登錄指出，民生社區生活圈位於台北市松山區，近一年成交價每坪95.19萬元，整體採棋盤式規劃，公園綠地也多，生活品質高。區內藝文咖啡廳、餐廳林立，也有家樂福、草埔市場、三軍總醫院等提供完善生活機能，主要道路有民生東路及三民路，鄰近松山機場。不過距離捷運站較遠，較適合有車族群。
信義房屋民生店專案經理陳泓源表示，民生社區商圈位於松山區的北側，是全台第一個美式街廓示範社區，吸引許多特色餐飲業者進駐，精緻裝潢的店家與街景融合，氛圍感十足彷彿置身國外，造就商圈獨樹一格的風景，讓民生社區成為公認居住環境最頂的區域。民生社區整體環境舒適、機能佳、學區優，地點離信義區與內湖等精華地區約15到20分鐘左右車程，在地人更形容「土黏到讓人住了出不去」。
資料來源：PTT、樂居網實價登錄、信義房屋
