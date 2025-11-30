我是廣告 請繼續往下閱讀

▲世界杯男籃資格賽中華隊1日將在主場新莊球場對戰日本國家隊，後衛林秉聖積極練球備戰。（圖／記者葉政勳攝 ,2025.11.30）

世界盃男籃亞洲區資格賽第二戰即將於12月1日在新莊體育館開打，中華隊將在主場再度迎戰日本。首戰以64：90落敗後，總教練圖齊坦言球隊已進行必要調整，其中最關鍵的防守重點，就是針對日本主將渡邊雄太加強部署。渡邊雄太首戰繳出全能表現，15投8中、攻下20分5籃板5助攻，是日本攻守兩端最具威脅的球員，也成為圖齊點名的首要防守目標。圖齊直言：「渡邊雄太是NBA等級的球員，他上一場得到20分。我們要努力讓他不要再這麼輕鬆得分——但那需要非常大的努力。」圖齊透露，中華隊將在第二戰針對陣容與防守有所調整，只是目前仍無法提前公布名單：「我們今晚有技術會議，會在名單上做一些調整。我現在還不能搶先透露，但我們回主場一定會做改變。」他明確指出，第二戰會有不同的防守配置，尤其是側翼位置：「我們在側翼上會放上一位更好的防守者，特別是針對他們最重要的射手——尤其是渡邊雄太。」談到首戰的落敗原因，圖齊坦言日本隊強度確實超乎預期，中華隊沒能及時適應是關鍵：「他們的動作很多都在犯規邊緣，但這就是我們需要適應的強度。沒能立即調整是我的責任。」他強調，第二戰心態將是決勝點：「我們現在準備好了。我們知道日本會怎麼做，也做了對應的調整。最重要的是心態——面對他們的身體對抗，我們必須要有更多信心。」圖齊也稱讚日本的實力，認為這是亞洲最高等級的對手之一：「日本隊非常強，有許多球員打過奧運和世界盃，我非常尊敬他們。」但他同時強調，中華隊渴望在主場證明自己：「我們肯定想向所有人展示，我們想在主場贏球的決心。」