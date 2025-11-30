我是廣告 請繼續往下閱讀

▲濱崎步透過IG限時動態吐露了開一人演唱會的心情。（圖／＠a.you IG）

日本流行樂天后濱崎步原定昨（29）日在上海舉行個人演唱會，吸引一萬四千名粉絲購票準備到場，沒想到開唱前夕，卻被主辦單位通知活動取消，不過舞台、燈光、音響等硬體設備都已經搭建完成，為此，她決定在台下沒有觀眾的狀態下開唱，用原本開演唱會的服裝、流程、規格，完成了一場只有自己的演唱會，事後，她透過IG吐露心聲，表示所有人全部盡了最大的心力完成了這場演出。濱崎步昨日晚間，在社群轉發演唱會遭取消的新聞報導，並且寫下，「昨天收到中止演出的通知後，我們仍在無觀眾」的狀態下，從第一首歌一路唱到安可結束，才離開會場。為了原本應該能見面的1萬4千名 TA（粉絲）們，演出者與所有工作人員都傾注全力，用和正式演出一樣的心情，完成了這場舞台。」本次濱崎步在上海舞台進行的「一人演出」，工作團隊也全程錄影紀錄，她承諾未來會找時機曝光這場演出，讓購票卻無法入場的歌迷能看到她為舞台付出的心血，而她獨自演唱的相關照片與片段曝光後，也讓粉絲心疼又感動，直呼：「她真的為粉絲做到極致！」由於中國近期政治氛圍緊張，部分日本藝人臨時被迫取消活動，不只是濱崎步演唱會突然被取消，知名歌手大槻真希28日在上海的演唱會中，演出到一半突然被中斷卡歌、關燈，還被工作人員帶下舞台，讓藝人、觀眾都相當無奈。