中華男籃在28日的世界盃資格賽客場首戰以64：90不敵日本隊後，今（30）日在新莊體育館恢復訓練，備戰明（1）日的主場二度對決。面對首戰遭遇的高強度壓迫、失誤爆量等問題，中華隊兩位重要的後場核心林庭謙與游艾喆在受訪時坦言，日本的防守強度是一堂「震撼教育」。首戰下半場復甦的林庭謙認為首戰會大敗回歸到「執行力」的問題，賽前制定的應該要更確實去執行，而上一戰在攻防兩端都有建樹的游艾喆則認為中華隊應該也要跟上日本隊在攻防兩端的積極度。林庭謙在世界盃資格賽首戰直到第三節，才攻下個人首個field goal並連砍6分，開啟中華隊下半場的攻勢。談到客場對戰日本的感受，林庭謙承認：「一開始的時候沒有很適應他們的防守策略，我們後衛端出球出的比較慢，所以造成整體的進攻就比較停滯。」儘管中華隊在首節就發生了高達9次的失誤，且上半場進攻火力被嚴重限制，但林庭謙在易籃後展現了調整能力，第三節個人獨得11分成為中華隊該節的一大亮點。他表示，下半場經過修正後有好的改善，並從中看到了「成功片段」：「怎麼把這些成功的片段持續保持跟減少錯誤對我們來說很關鍵。」林庭謙進一步表示首節的9次失誤主要歸因於執行力不足：「我覺得應該就是進攻的溝通方面，然後我們落位也執行的不是非常明確，所以我覺得回歸到執行力吧，賽前制定的要更確實去執行。」林庭謙也說道，今天的訓練主要針對上一場的缺點進行改善，包括「進攻的防守的溝通」、「進攻流暢度的問題」，希望能盡快修正，把錯誤視為一堂課題。目前效力日本職籃滋賀湖泊並暫居聯盟助攻王的游艾喆在世界盃首戰打的不多，也沒有得分進帳，只拿下2籃板、2助攻，卻能看出他對日本球員的熟悉度。游艾喆將日本隊的成功歸因於高度的團隊作戰：「日本就是打得非常的團隊，不管他們在攻與防，其實都是五個人在一起流動或是做防守。」他表示，雖然自己相對熟悉這種團隊打法，但仍需要更快的融入中華隊體系，培養出化學效應。對於客場的防守強度，游艾喆表示日本隊在攻防兩端的積極度、地板球爭奪以及防守佈陣都比一般例行賽更為提升，中華隊必須做出更好的應變，「我覺得當然他們本身的積極度就是展現在那邊，然後針對我們的進攻，他們也是做了防守的佈陣，那我覺得的確我們需要再做更好的應變，在攻防兩端也需要更積極的去跟他們拚搶每一波。」面對即將到來的主場戰，游艾喆表示：「在主場，對日本應該又是個比較特別的感覺。」但他強調：「現在都穿了國家隊的衣服了，不管對手是誰，我們就必須要打出最好的表現來捍衛這個主場。」針對是否感受到壓力，游艾喆則展現了信心與韌性：「其實我覺得壓力是不會啦。我覺得我在場上，一直以來就是保持著，只要上場打球，就是盡全力的去幫助這個球隊。」他認為打球一定會有壓力，但關鍵在於「怎麼轉換成你的動力或是轉換成你在球場上的一些專注度。」