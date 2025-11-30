我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「麟粥宮」以高規格的食材與舒適的用餐環境，在競爭激烈的餐飲市場中脫穎而出。（圖／翻攝畫面）

▲ 麟粥宮主打養生、暖胃、精緻的餐飲體驗，除了頂級砂鍋粥，也提供多樣美味料理，像是「鹽燒紅蟳」等。（圖／翻攝畫面）

▲「麟粥宮」主打「養生、暖胃、精緻」的餐飲體驗，店內常座無虛席。（圖／翻攝畫面）

隨著高雄夜間經濟活絡，商務聚餐與深夜續攤的需求日益增加。在北高雄打響名號的知名砂鍋粥品牌「麟粥宮」，近日正式進駐南高雄一級戰區，於五福路開設品牌第二家分店—「麟粥宮 五福店」。看準周邊商務人士與應酬族群的需求，五福店特別延長營業時間至深夜（凌晨），主打以暖胃的頂級砂鍋粥作為「最奢華的醒酒美食」，為高雄的宵夜市場注入一股精緻餐飲的新勢力。不同於一般熱炒或火鍋店的喧囂，「麟粥宮」主打「養生、暖胃、精緻」的餐飲體驗。麟粥宮營運團隊觀察到，許多商務人士在酒過三巡後，往往想吃點舒服、暖胃的料理。「麟粥宮」招牌的「黃金湯頭」，選用大量堅果與大骨細火慢熬，口感綿密濃郁，搭配活體紅蟳、龍蝦等生猛海鮮，不僅鮮味十足，風味也更加溫和順口，特別適合深夜想吃點暖胃料理的族群。業者表示：「我們希望麟粥宮不僅是用餐的地方，更是商務人士在應酬結束後，一個能讓身體與精神都『醒』過來的舒適空間。」「麟粥宮」自首店開幕以來，便以高規格的食材與舒適的用餐環境，在競爭激烈的餐飲市場中脫穎而出。此次插旗五福商圈，不僅是品牌版圖跨越南北高雄的重要里程碑，更展現了集團深耕在地的決心。針對未來的展店計畫，集團發言人透露，目前的擴張腳步正持續加速中。除了現有的兩家門市外，集團看好人口稠密的鳳山區發展潛力，第三家分店「文山特區店」已進入緊鑼密鼓的籌備階段，預計年前會試營運。展望未來，麟粥宮喊出「明年大高雄四家店」的營運目標，預計透過標準化的品質控管與在地化的服務深耕，將這碗講究的「功夫粥」推廣至高雄更多角落。從精緻晚餐到深夜食堂，麟粥宮正逐步改寫高雄人的宵夜清單，立志成為南台灣砂鍋粥的第一品牌。